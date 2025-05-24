Унаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинули 2 людини, ще 13 — зазнали поранень

Уночі сили ППО знищили над Херсонщиною один "Шахед".

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 37 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних, ще тринадцять зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Вірівка, Гаврилівка, Дар'ївка, Дніпровське, Дудчани, Зарічне, Зміївка, Золота Балка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Любимівка, Микільське, Михайлівка, Монастирське, Миколаївка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Ромашкове, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Широка Балка, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили спортивний майданчик та гараж.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 13 — поранені.

"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136", — каже Прокудін.