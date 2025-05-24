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За добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 979 830 військових.

За добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів
Фото: Міністерство оборони України

Упродовж доби українські оборонці ліквідували ще 1130 окупантів РФ, знищили 11 ворожих танків та понад 230 БпЛА противника. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 979 830 (+1130) осіб ,
  • танків ‒ 10852 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22622 (+47) од,
  • артилерійських систем – 28201 (+36) од,
  • РСЗВ – 1395 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 1169 (+2) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3895 (+0)

Дані уточнюються.

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