За добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів

Упродовж доби українські оборонці ліквідували ще 1130 окупантів РФ, знищили 11 ворожих танків та понад 230 БпЛА противника.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 979 830 (+1130) осіб ,
- танків ‒ 10852 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22622 (+47) од,
- артилерійських систем – 28201 (+36) од,
- РСЗВ – 1395 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 1169 (+2) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232) од,
- спеціальна техніка ‒ 3895 (+0)
Дані уточнюються.