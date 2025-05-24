За добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Упродовж доби українські оборонці ліквідували ще 1130 окупантів РФ, знищили 11 ворожих танків та понад 230 БпЛА противника.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 979 830 військових.

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