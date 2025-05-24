Іспанія офіційно повідомила МЗС України про смерть Андрія Портнова

МЗС України отримало від Іспанії офіційну інформацію про смерть експершого заступника глави Адміністрації президента України Андрія Портнова.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Укрінформ.

“Оскільки він був громадянином України, до нас надійшла відповідна офіційна формальна інформація від іспанської сторони. Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають свого часу, щоб бути оприлюдненими, - мається на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо цією інформацією про факт вбивства”, - сказав Сибіга.

Він додав, що МЗС у встановленому порядку повідомило всі причетні органи для подальшого реагування.