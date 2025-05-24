Іспанія офіційно повідомила МЗС України про смерть Андрія Портнова

МЗС України отримало від Іспанії офіційну інформацію про смерть експершого заступника глави Адміністрації президента України Андрія Портнова.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Укрінформ.
“Оскільки він був громадянином України, до нас надійшла відповідна офіційна формальна інформація від іспанської сторони. Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають свого часу, щоб бути оприлюдненими, - мається на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо цією інформацією про факт вбивства”, - сказав Сибіга.
Він додав, що МЗС у встановленому порядку повідомило всі причетні органи для подальшого реагування.
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21 травня Андрія Портнова вбили у Мадриді біля воріт Американської школи.
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Вищий суд Мадрида постановив не розкривати деталі справи щодо вбивства колишнього заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.
- “Українська правда” повідомила, що за кілька днів до вбивства Портнов був в Україні, де зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.