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У МЗС України відповіли на заяву радника Путіна: "Радянський Союз розпався — на щастя та назавжди"

"Досить уже дурнуватої радянської ностальгії".

У МЗС України відповіли на заяву радника Путіна: "Радянський Союз розпався — на щастя та назавжди"
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Речник МЗС України Георгій Тихий відповів на заяву радника Путіна щодо нерозпаду СРСР.

Про це пише пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

"Розпад СРСР у 1991 році був одним із моментів найбільшої надії наприкінці 20-го століття. Радянський Союз розпався — на щастя та назавжди. Замість того, щоб пропонувати безглузді юридичні фантазії, у застарілих умів, що застрягли в радянському минулому, слід запитати, якою маркою туалетного паперу користувалися їхні родини за часів СРСР. Вони не зможуть відповісти, бо його не було", наголосив Тихий.

Речник МЗС резюмує: "досить уже дурнуватої радянської ностальгії".

Раніше радник Володимира Путіна Антон Кобяков заявив, що начебто під час розпаду Радянського Союзу було порушено юридичну процедуру, а це означає, що СРСР нібито все ще існує. Кобяков сказав, що СРСР був створений за рішенням З’їзду народних депутатів, тому його слід було розпускати за рішенням того самого органу. Крім того, він сказав, що у верховних рад союзних республік не було повноважень для ратифікації Біловезьких угод.

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