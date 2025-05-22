“Путін грає в ігри”: Ліндсі Грем заявив, що підтримка “жорстких санкцій” проти РФ збільшилась до 81 сенатора зі 100

Сенатор зазначив, що Росія погодилася надати свій документ про умови припинення вогню протягом наступних кількох днів. Його зміст покаже, чи серйозно вона налаштована на мир.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що підтримка законопроєкту щодо “жорстких санкцій” проти РФ збільшилась у Конгресі США до 81 сенатора зі 100.

У соцмережі Х він опублікував спільну заяву з сенатором-демократом Річардом Блюменталем (співавтор законопроєкту).

«Як зазначив учора секретар Рубіо підкомітету Сенату з питань державних та іноземних операцій, Росія погодилася надати свій документ про умови припинення вогню протягом наступних кількох днів. Його зміст покаже, чи серйозно Росія налаштована на мир. Ми підозрюємо, що все залишиться так само”, – йдеться у заяві сенаторів.

Зазначається, що, якщо все залишиться так само, Росія може очікувати рішучих дій від Сенату Сполучених Штатів.

“У зв’язку з цим ми надзвичайно раді, що тепер 81 сенатор підтримує законопроєкт про санкції проти Росії за її варварське вторгнення в Україну. Наше законодавство ізолює Росію [...] за допомогою жорстких тарифів на інші країни, які підтримують ці злочини”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що одним з головних пріоритетів є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту. Без економічної підтримки Китаю військова машина Путіна зупиниться, зауважують сенатори.

«Хоча ми прагнемо миру, нам – і переважній більшості – Сенату – стає дедалі очевидніше, що Путін грає в ігри. Сенат Сполучених Штатів готовий діяти, якщо ці ігри продовжуватимуться».

Нагадаємо, у квітні, за словами Ліндсі Грема, цей законопроєкт мав підтримку 60 сенаторів, що також достатньо для ухвалення.