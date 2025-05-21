Сибіга: російські олігархи віднині повинні доводити, що не підпадають під санкції ЄС

Євросоюзу більше не потрібно доводити, що конкретний олігарх РФ має бути під санкціями.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що нові поправки ЄС щодо санкцій змушують російських олігархів доводити, що вони не підпадають під обмеження Євросоюзу.

Про це Андрій Сибіга написав у мережі "Х".

"У травні ЄС ухвалив кілька важливих поправок до санкцій. Вони ускладнили для російських олігархів та бізнесменів уникати санкцій шляхом приховування власності, передачі акцій та приховування активів", — зазначає очільник зовнішньополітичного відомства.

Відтепер фізичні та юридичні особи, які сприяють обходу санкцій, самі стикаються із загрозою обмежень ЄС. Євросоюзу більше не потрібно доводити, що конкретний російський олігарх має бути санкціонований, а радше олігархи повинні довести протилежне.

"Це чудова стратегія, яка демонструє реальну силу забезпечення дотримання санкцій. Хоча нові пакети обмежень домінують у заголовках ЗМІ, такі регуляторні поправки можуть бути дуже ефективними, навіть якщо вони менш популярні", — додає Сибіга.

Глава МЗС закликає всі держави наслідувати цей приклад і прийняти аналогічні рішення, щоб запобігти обходу санкцій та посилити їх забезпечення.

"Підвищення вартості війни для Росії та поплічників Путіна – це вірний шлях до досягнення миру", – наголосив Сибіга.