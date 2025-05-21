Наша держава закликає європейців ухвалити закони, які б пришвидшили вилучення ЄС активів у осіб, на яких поширюються санкції.

Наступного тижня Україна звернеться до ЄС із проханням розглянути нові санкції проти Росії, включаючи арешт російських активів та запровадження санкцій проти деяких покупців російської нафти.

Про це повідомляє агенція Reuters.

У Білій книзі, яка буде представлена ЄС, міститься заклик до блоку з 27 країн-членів зайняти більш агресивну та незалежну позицію щодо санкцій, оскільки майбутня роль Вашингтона залишається невизначеною, зазначає агенція.

Серед 40 сторінок рекомендацій – заклики ухвалити закони, які б пришвидшили вилучення ЄС активів у осіб, на яких поширюються санкції, та їх передачу Україні. Україна також закликає ЄС розглянути низку кроків для посилення санкцій за межами своєї юрисдикції, зокрема, проти іноземних компаній, які використовують європейські технології для допомоги Росії, та запровадити вторинні санкції проти покупців російської нафти.

У білій книзі також закликається ЄС розглянути можливість використання принципу більшості у прийнятті рішень щодо санкцій, щоб запобігти блокуванню окремими державами-членами заходів, які в іншому випадку вимагають одностайності.

Нагадаємо, учора ЄС та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти Росії.

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС уже готує 18 пакет санкцій.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна запропонувала Євросоюзу обмежити ціну на російську нафту на рівні 30 доларів, тобто - знизити цінову стелю вдвічі.

Президент США Дональд Трамп після спілкування з Владіміром Путіним у понеділок заявив, що не має наміру запроваджувати додаткові або посилювати вже наявні санкції проти Росії.