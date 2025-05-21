Рубіо заявив, що після розмови Трампа і Путіна США чекають на мирну пропозицію від Росії

Попри позицію Конгресу та Європи, адміністрація Трампа проти посилення тиску на Москву після розмови з Путіним.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія пообіцяла надіслати США «умови того, що їм потрібно для досягнення припинення вогню» з Україною після телефонної розмови цього тижня між президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним, передає Politico.

«Наскільки ми розуміємо, росіяни збираються підготувати умови того, що їм потрібно для досягнення припинення вогню, що потім дозволить ширші переговори», – сказав Рубіо комітету Сенату на публічних слуханнях. «Ми чекаємо на ці умови, і тоді ми матимемо набагато краще розуміння розрахунків Путіна, як тільки побачимо, якими будуть ці умови».

Його зауваження стали останньою ознакою того, що США не поспішають змінювати свою позицію щодо Росії, навіть попри те, що багато європейських чиновників та законодавців вважають, що Путін тягне час. Незрозуміло, наскільки активну роль США відіграватимуть у майбутніх переговорах між сторонами після того, як Трамп заявив у понеділок, що Росія та Україна безпосередньо обговорюватимуть умови припинення війни.

Двогодинна телефонна розмова Трампа з Путіним у понеділок не призвела до жодних проривів щодо припинення вогню чи переговорів про припинення бойових дій, що розчарувало європейських та українських союзників Вашингтона, які хочуть бачити, як США зроблять більше для посилення тиску на Путіна.

Рубіо, зіткнувшись із питаннями демократів та республіканців у Комітеті Сенату з міжнародних відносин щодо підходу США до Росії, захистив зусилля президента, які він докладає досі. Інші наполягають на більш агресивному підході. ЄС у вівторок ухвалив власні нові заходи проти Росії, а республіканці в Конгресі заявили, що очікують на зелене світло від Білого дому на запровадження двосторонніх санкцій проти Москви.

«Він хоче якомога довше зберегти можливість впливати на обидві сторони в напрямку миру», – сказав Рубіо про Трампа, додавши: «Щойно ви робите певні речі», ви втрачаєте вплив на одну зі сторін конфлікту – це натяк на те, що санкції проти Росії можуть поставити під загрозу здатність Вашингтона розмовляти з Москвою та Києвом.

Трамп заявив у понеділок, що він ще не готовий запровадити санкції, але може зробити це в майбутньому.

«Я думаю, що є шанс щось зробити. І якщо ви це зробите, ви також можете зробити ситуацію набагато гіршою. Але може настати час, коли це станеться».

Рубіо назвав переговори у Стамбулі минулого тижня між Росією та Україною, які завершилися угодою про обмін 1000 військовополоненими, позитивним кроком, але сказав, що «чого ми ще не бачили, так це рухів до миру».

Рішення США чекати на російську пропозицію є останнім у зміні їхньої позиції щодо припинення війни між Москвою та Києвом.