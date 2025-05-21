Він спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і компонентів управління, які використовуються у військові техніці.

Невідомі дрони уразили в Орловській області Болховський завод напівпровідникових приладів, повідомив глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Як зауважив Коваленко, завод спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і компонентів управління, які використовуються в:

танках Т-72Б3, Т-90М;

самохідних гаубицях;

ракетах “Іскандер” та Х-101;

системах РЕБ “Красуха” і “Житель”;

тактичних засобах зв’язку армійського рівня.

Попри міжнародні санкції, Болховський завод продовжував імпортувати західні технології через треті країни та «паралельний імпорт», зокрема компоненти з Тайваню, Південної Кореї, Японії та навіть США.

Оновлено. Згодом ураження підтвердив Генштаб. За його даними, у ніч на 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів, що у Орловській області РФ.

Це одне з провідних підприємств РФ галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.

Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал".

Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкта уточнюється.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.