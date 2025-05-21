Комбат 47-ї бригади пояснив, що вдався до публічної критики командування через “відсутність належного реагування”

Олександр Ширшин каже, що неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач, однак майже всі звернення були проігноровані.

Минулого тижня командир 1 батальйону 47 бригади «Магура» Олександр Ширшин заявив, що написав рапорт з проханням усунути його з посади через «дебільні задачі». Після цього Генштаб створив робочу групу для вивчення заяви Ширшина.

Сьогодні, 21 травня, комбат Олександр Ширшин пояснив, що вдався до публічної критики командування через “відсутність належного реагування”.

“Виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, зіштовхнувся з задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат. Це сталось неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. З боку батальйону і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат”, – написав Ширшин.

Він зазначив, що перед тим як вийти з публічним повідомленням, він неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. За словами комбата, майже всі звернення були проігноровані (крім одного, завдяки командиру 117 бригади).

“Через відсутність належного реагування, написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості”, – написав Ширшин.

Окремо він зауважив, що ніколи не вимагав відставки Головкома чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, бо проблеми в нас системні, а не просто завʼязані на одній людині. Також ніколи не казав, що треба припинити воювати, якраз навпаки: рахуються тільки з сильними і фізично нищити ворога необхідно.

“Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності”, – пише комбат.

Він зазначив, що саме це і неможливість, визначеним порядком, достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя людей спонукало його висвітлити проблему публічно.

“На сьогодні вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій”, – повідомив комбат.