Комбат 47-ї бригади пояснив, що вдався до публічної критики командування через “відсутність належного реагування”

Минулого тижня командир 1 батальйону 47 бригади «Магура» Олександр Ширшин заявив, що написав рапорт з проханням усунути його з посади через «дебільні задачі». Після цього Генштаб створив робочу групу для вивчення заяви Ширшина.
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Сьогодні, 21 травня, комбат Олександр Ширшин пояснив, що вдався до публічної критики командування через “відсутність належного реагування”.
“Виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, зіштовхнувся з задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат. Це сталось неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. З боку батальйону і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат”, – написав Ширшин.
Він зазначив, що перед тим як вийти з публічним повідомленням, він неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. За словами комбата, майже всі звернення були проігноровані (крім одного, завдяки командиру 117 бригади).
“Через відсутність належного реагування, написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості”, – написав Ширшин.
Окремо він зауважив, що ніколи не вимагав відставки Головкома чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, бо проблеми в нас системні, а не просто завʼязані на одній людині. Також ніколи не казав, що треба припинити воювати, якраз навпаки: рахуються тільки з сильними і фізично нищити ворога необхідно.
“Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності”, – пише комбат.
Він зазначив, що саме це і неможливість, визначеним порядком, достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя людей спонукало його висвітлити проблему публічно.
“На сьогодні вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій”, – повідомив комбат.