Рапорт комбата з 47 бригади Ширшина. Що каже уповноважена з прав військовослужбовців і як реагує військове середовище

LB.ua зібрав реакції Генштабу, командирів, а також запитав про цю справу уповноважену президента з питань захисту прав військовослужбовців.

Це викликало бурхливе обговорення у військовому середовищі. Журналіст Юрій Бутусов назвав вчинок Ширшина «важливою подією в армії та суспільстві».

17 травня командир 1 батальйону 47 бригади «Магура» Олександр Ширшин заявив, що написав рапорт з проханням усунути його з посади через «дебільні задачі».

Фото: facebook/Oleksandr Shyrshyn Олександр Ширшин

Що сталося

Хвилю обговорення викликав цей допис Ширшина у фейсбуці:

«Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні — догани, розслідування, накладання стягнень… "Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися. Відповідний рапорт написано, сподіваюся, мене знімуть найближчим часом».

Відомо, що бригада, в якій служить Ширшин, виконує бойові завдання на Курському напрямку з осені 2024 року. Самого комбата призначили на посаду в липні 2024 року. До цього він служив у 80 ОДШБр, брав участь у звільненні Ізюма, воював на Авдіївському і Покровському напрямках.

Реакція Генштабу

18 травня повідомили, що начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов створив робочу групу, щоб вивчити обставини, про які говорить комбат із 47 бригади.

Фото: сайт президента України Головнокомандувач Олександр Сирський і командувач Об'єднаних сил Андрій Гнатов

«Окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася. За результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення», — йдеться в заяві.

LB.ua Ширшин зазначив, що перевірки ще очікує.

«Якась група сформована, зустріч тільки планують. Враховуючи передбачені заходи, навряд чи це щось вирішить, — сказав він, уточнивши про передбачені заходи: — Усе стандартно: відбір пояснень, перевірка документів, оцінка МПС (морально-психологічного стану)».

Що каже уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців

Ольга Решетилова, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців, у коментарі LB.ua зазначила, що Генеральний штаб і Військова служба правопорядку вже працюють над службовою перевіркою.

«Очевидно, ця історія потребує глибокого вивчення першопричин. І найкраще, що зараз може зробити і, сподіваюся, зробить Генеральний штаб, — це розібратися в причинах, подія за подією, документ за документом», — вважає Решетилова.

Фото: Олег Шинкаренко Ольга Решетилова

Сама вона не має повноважень призначати перевірку, допоки не ухвалили законопроєкту «Про військового омбудсмана».

«Звісно, я відстежую цю справу, оскільки розумію, що рядова ситуація навряд чи спричинила б таку гостру реакцію бойового авторитетного офіцера. Теж вивчаю обставини, спілкуюся зі свідками, стежу, щоб на офіцерів не чинився тиск», — зазначила правозахисниця.

Реакція в середовищі

На заяву комбата з 47 бригади відреагували по-різному. Його публічно підтримав Богдан Кротевич, колишній начальник штабу 12 бригади спецпризначення «Азов», який не раз і до цього критикував дії військово-політичного керівництва, а також писав заяву у Державне бюро розслідувань у справі генерала Содоля.

У цій історії Кротевич теж звинувачує Генштаб.

Фото: Telegram/АЗОВ Заступник командира бригади «Азов» Богдан (Тавр) Кротевич

«Коли знайдуть "цапа-відбувайла" у вигляді комбрига, командира ОТУ чи ОСУВ — я не здивуюся», — написав Кротевич.

Також Ширшина підтримав військовий журналіст Юрій Бутусов. Його вчинок він назвав важливою подією в армії та суспільстві.

«Про що йдеться, ми бачимо прямо зараз по відео біля села Тьоткіно, які ворог викладає зі своїх дронів — спроба атакувати колонами техніки в лоб під спостереженням та ураженням російськими дронами призводять до значних втрат техніки та людей. Поставлені завдання не завжди відповідають можливостям військ, рельєфу та елементарній тактиці. Недооцінка військовим командуванням загрози дронів призводить до провалів в інженерному забезпеченні, захисті техніки та людей, грубих помилок у плануванні та застосуванні військ», — написав Бутусов.

Заява Ширшина, на його думку, вимагає офіційної реакції Ставки Верховного головнокомандувача, головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу, командувача Сухопутних військ, командувача угруповання військ «Курськ».

«Ширшин правий і по суті — так далі воювати не можна. [...] Що робити? Слова заслуговують на офіційну оцінку. Подальші дії на Курщині мають плануватись тільки після проведення After action review», — вважає журналіст.

Водночас вчинок комбата розкритикував командир підрозділу «Птахи Мадяра» Роберт Бровді: він назвав заяву Ширшина публічним демаршем. На його думку, такі історії працюють на користь ворога.

Фото: Головнокомандувач у Facebook командир «Птахів Мадяра» Роберт Бровді

«Ми вирішуємо усі питання на лінійному рівні, у діалозі та консультаціях. Займаємо чітку позицію з приводу прилітаючих безглуздих задач, але завжди пропонуємо обґрунтовану альтернативну, більш робочу версію. Ми не жаліємося і не виносимо сміття з хати. Розбираємо те сміття у стодолі бригади, — тоді й виносити нічого», — написав Мадяр.

У 425 окремому штурмовому полку «Скала» звинуватили Ширшина в «ігноруванні поставлених завдань вищого керівництва», мовляв, він «грає в політичні ігри».

Ширшин у відповідь опублікував скриншот допису «Скали» і зазначив, що очікував конструктивної розмови, але натомість отримав «вибілювання певними бригадами та посадовими особами пана головнокомандувача, заклику посунути якого у мене в дописі не було. А також спробу навмисно звести наклеп».

У Третій штурмовій бригаді вважають, що до завершення розслідування недоречно публічно обговорювати цю історію, бо «у воєнний час це може зашкодити і подібні дії — всупереч власній армії».

«Війна триває. Наш ворог — російські окупанти. Продовжуємо битися проти них, а не проти себе», — наголошують у Третій штурмовій.