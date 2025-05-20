Уночі українська ППО знешкодила 93 ворожі дрони

У ніч на 20 травня українська протиповітряна оборона знешкодила 93 російські безпілотники. Усього ворог запустив 108 дронів.

"У ніч на 20 травня (із 19.00 19 травня) противник атакував 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф", йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 35 — збито вогневими засобами ураження, 58 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.