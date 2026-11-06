Ігор Ліскі назвав три кроки для подолання кризи в агросекторі: логістика, переробка, інтеграція в ЄС

Через російсько-українську війну і блокування Ормузької протоки український аграрний сектор опинився в умовах «ідеального шторму»: логістичні маршрути порушені, експортні можливості обмежені , ціни на пальне різко зросли, натомість на аграрну сировину — знизилися, бракує мінеральних добрив і робочої сили, вичерпуються обігові кошти, говорить голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі. Проте, на думку бізнесмена, є три важливі кроки, які можуть поліпшити ситуацію. Про них Ігор Ліскі розповів під час тематичної дискусії в рамках «Нової країни» (спільного проєкту LB.ua та EFI Group ).

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

Розбудова альтернативної логістики

Як вважає Ігор Ліскі, країна має шукати способи розвʼязання логістичних проблем прямо зараз попри те, що це дорого і довго.

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«Сухі порти, перевалка через вузьку колію, продовження колії якомога далі, розширення коридорів, спрощення оформлення — це те, що може дати результат за умов блокування морських портів. І будувати ці спроможності слід у максимально тісній співпраці з Європейським Союзом, — каже бізнесмен. — Не варто думати, що війна закінчиться вже завтра. Така ситуація може тривати ще довго. А розбудова нової логістики — частина нашої стійкості. Використовувати її можна буде і після війни. Принаймні продукцію з західних і центральних регіонів можна було б вивозити залізницею. Це буде наша стійкість і перевага».

Інвестиції в переробку

Розбудова переробної галузі допоможе виправити дисбаланс між низькою ціною на українську сировину та високою вартістю кінцевого європейського продукту, який з неї виробляється, відзначає Ігор Ліскі.

«Цей дисбаланс має підштовхнути вкладатися в переробку. І треба шукати свої ніші. Статистика свідчить, що український аграрний сектор може розраховувати десь на 200 євро за тонну, тоді як середня ціна в Європі — 2000», — зауважив бізнесмен.

База для розгортання переробної галузі в Україні вже є, впевнений Ліскі: є земля, захищене право власності, можливості для довгострокового проєктування абощо.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Алекс Ліссітса, Тарас Висоцький, Іван Чайківський і Віктор Гончаренко (праворуч)

«Єдине, чого не вистачає — проєктного фінансування. Це окрема історія, з цим треба працювати, але хороші проєкти знаходять фінансування», — стверджує бізнесмен.

«Одна справа — виростити соняшник, інша — зробити з нього олію. Посадити виноградник і зробити з винограду вино, виростити сою і переробити її на соєвий концентрат, протеїн абощо.

Я щиро вірю, що Україна доросла до того, щоб створювати брендові продукти. Кінцеву їжу, кінцеві матеріали з АПК, які можуть використовуватися в фармацевтиці, хімії, промисловості, в різних галузях. І ще краще вже почати це запаковувати в кінцеві бренди Made in Ukraine і не боятися йти і конкурувати в Європі», — вважає бізнесмен.

Інтеграція до ЄС як стратегічний пріоритет

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Без інтеграції до Європейського Союзу Україні буде вкрай важко відбудовувати економіку, переконаний Ігор Ліскі. Тож, на євроінтеграції потрібно зосередити усі можливі сили, аби її пришвидшити.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

«Мені дивно, що досі є дискусія, чи потрібен Україні Євросоюз з його правилами, регуляціями, стандартами, обмеженнями. Мовляв, можливо, ми краще впораємося самі. Але в сьогоднішніх умовах треба відкинути рожеві мрії.

Євросоюз — це по суті єдиний великий гравець, готовий з нами грати з різних причин. Навіть американці ладні нас обміняти на Іран чи на зближення з Росією та Китаєм. І це небезпечна тенденція. А для Євросоюзу в нас є карти — ми сильно вкладаємося в європейську архітектуру безпеки. Можемо розмовляти на рівних. До того ж економічна географія має значення. Якщо ми знаходимося поруч з найбільшим ринком, навіщо шукати якісь дивні конструкції у світі, який дедалі більше фрагментується», — підкреслив Ігор Ліскі.

Тож, державною стратегією, на його думку, має стати швидка інтеграція в європейський ринок, максимальне лобіювання кращих умов для українських аграрних підприємств, залучення європейських інвестицій та технологій у переробку.

«Нам треба навчитися грати з європейськими країнами, з польськими, італійськими, німецькими та нідерландськими фермерами. Готуватися вже зараз. Підвищувати свої стандарти якості вже зараз. Тому Європа — це єдиний великий ринок для української аграрки.

Якщо депутатський корпус проголосує необхідні закони для євроінтеграції, це буде означати конкретний рух туди. І інвестори вже по-іншому дивитимуться на українські активи. Навіть ті труднощі, які зараз є, сприйматимуться як можливість зайти дешевше, отримати кращі умови. Так працює економічний ринок. І зміни ми зможемо побачити дуже скоро», — резюмував бізнесмен.