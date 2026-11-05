Уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для роботи водоканалу

Київ отримає від уряду 10 додаткових генераторів, які забезпечуватимуть роботу водоканалу під час перебоїв з електропостачанням. Ще 21 установку передадуть 12 громадам в інших областях.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
За його словами, обладнання має допомогти захистити системи водопостачання та водовідведення від наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру. Генератори закуповують коштом резервного фонду в межах державної програми забезпечення громад мобільними джерелами електроенергії.
Корецький закликав місцеву владу не зволікати з установленням та підключенням обладнання.
В.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв на брифінгу повідомив, що в міста зараз є конструктивна співпраця з урядом. Уряд допомагає з генераторами, що можуть допомогти заживити певні елементи водної системи. Але повністю заживити всі елементи вони не зможуть – для цього потрібні окремі електростанції.
«Потужність об'єктів занадто велика для того, щоб просто за рахунок генератора заживити той чи інший об'єкт», – пояснив він.
- Через знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури внаслідок російських атак на енергосистему столиці 3 листопада в Києві тимчасово припинили водопостачання. Відновлювальні роботи тривали протягом ночі, після чого подачу води почали поступово повертати.
- Спочатку водопостачання відновили частково, а згодом у столиці повністю стабілізували роботу системи та нормалізували тиск у мережах. Станом на 4 листопада,всі водопровідні й каналізаційні насосні станції працюють у штатному режимі, запевнив мер міста Віталій Кличко.