У Києві частково відновили водопостачання, бювети підключають до генераторів

У Києві частково відновили подачу води.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що роботи тривали безперервно протягом усієї ночі.
Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста.
Станом на 8:00 у районах, де ще відсутнє водопостачання, бювети підключатимуть до генераторів. Знайти найближчий бювет із можливістю підключення до генератора можна на інтерактивній мапі КП "Київводфонд".
Про подальше відновлення водопостачання буде повідомлено додатково.
Як повідомлялося, в Києві через знеструмлення водопровідних об’єктів тимчасово припинили водопостачання. Причина – російські атаки на енергетичну інфраструктуру столиці.