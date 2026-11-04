У Києві частково відновили водопостачання, бювети підключають до генераторів

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У Києві частково відновили подачу води.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що роботи тривали безперервно протягом усієї ночі.

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Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста.

Станом на 8:00 у районах, де ще відсутнє водопостачання, бювети підключатимуть до генераторів. Знайти найближчий бювет із можливістю підключення до генератора можна на інтерактивній мапі КП "Київводфонд".

Про подальше відновлення водопостачання буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, в Києві через знеструмлення водопровідних об’єктів тимчасово припинили водопостачання. Причина – російські атаки на енергетичну інфраструктуру столиці.