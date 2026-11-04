НАБУ звинуватило високопосадовця СБУ в погрозах зброєю і перешкоджанні обшуку

У НАБУ звинуватили високопосадовця СБУ в погрозах застосування зброї і перешкоджанню проведенню обшуку. Відповідне повідомлення пресслужба Бюро опублікувала вранці 4 листопада.

Там зазначили, що під час проведення детективами законних слідчих дій на підставі ухвали слідчого судді ВАКС один із високопосадовців СБУ «погрожує застосуванням вогнепальної зброї та не допускає детективів до місця проведення обшуку». На місце обшуку приїхали спецпризначенці.

«Такі дії є неприпустимими та перешкоджають виконанню законних процесуальних обов’язків детективів НАБУ», – йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел УП, високопосадовцем СБУ є Сергій Дука. Інформація про нього є на сайті ЦПК «Хто знищує НАБУ і САП», присвяченому дійовим особам спроби підпорядкувати незалежні антикорупційні органи. Згідно з цими даними, він є першим заступником начальника Департаменту захисту національної державності.

ЦПК заявило, що торік у липні нібито під його керівництвом СБУ провела понад 50 обшуків у співробітників НАБУ. За підсумками цих обшуків детектив Руслан Магамедрасулов отримав підозру і місяцями сидів у СІЗО за звинуваченням у намірі торгувати з Росією.

Після торішньої спроби підпорядкувати НАБУ і САП генпрокурору і хвилі обшуків у співробітників Бюро, які її супроводжували, директор Семен Кривонос восени цього року попередив, що СБУ готує нову хвилю підозр детективамчерез справу проти їхнього співробітника Іллі Вітюка.