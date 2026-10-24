Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження

Міністерство торгівлі Китаю озвучило протест проти пропозиції Міністерства фінансів США розширити і посилити обмеження на американські інвестиції в китайські технології.

Пекін назвав ці наміри дискримінаційними і дискредитаційними, пише Bloomberg.

Китайська сторона наголосила, що подібні кроки суперечать попереднім домовленостям президентів обох країн і завдадуть шкоди як двосторонньому економічному співробітництву, так і інтересам самих американських компаній.

Пекін закликав Вашингтон припинити політизацію економічних питань, пообіцявши уважно стежити за ситуацією і залишивши за собою право на відповідні заходи.

Чергова ескалація у відносинах виникла після того, як адміністрація США запропонувала додати біотехнології до переліку чутливих галузей, щодо яких діють інвестиційні обмеження через міркування національної безпеки.

Це рішення є черговою спробою Вашингтона стримати розвиток китайського біотехнологічного сектору. Воно може суттєво ускладнити фінансові зв'язки між країнами саме в той час, коли американські фармацевтичні компанії дедалі частіше співпрацюють із Китаєм для розробки нових ліків.