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Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження

Зокрема, адміністрація США запропонувала додати біотехнології до переліку чутливих галузей.

Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китайський лідер Сі Цзіньпін
Фото: EPA/UPG

Міністерство торгівлі Китаю озвучило протест проти пропозиції Міністерства фінансів США розширити і посилити обмеження на американські інвестиції в китайські технології. 

Пекін назвав ці наміри дискримінаційними і дискредитаційними, пише Bloomberg.

Китайська сторона наголосила, що подібні кроки суперечать попереднім домовленостям президентів обох країн і завдадуть шкоди як двосторонньому економічному співробітництву, так і інтересам самих американських компаній. 

Пекін закликав Вашингтон припинити політизацію економічних питань, пообіцявши уважно стежити за ситуацією і залишивши за собою право на відповідні заходи.

Чергова ескалація у відносинах виникла після того, як адміністрація США запропонувала додати біотехнології до переліку чутливих галузей, щодо яких діють інвестиційні обмеження через міркування національної безпеки.

Це рішення є черговою спробою Вашингтона стримати розвиток китайського біотехнологічного сектору. Воно може суттєво ускладнити фінансові зв'язки між країнами саме в той час, коли американські фармацевтичні компанії дедалі частіше співпрацюють із Китаєм для розробки нових ліків.

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