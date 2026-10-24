США скорочують персонал дипломатичних місій через загрозу з боку Ірану

Іран активізував зусилля, спрямовані проти американського дипломатичного персоналу на Близькому Сході та в інших регіонах.
Про це у службовій записці для держсекретаря США Марко Рубіо попередив директор Національної розвідки Джей Клейтон, передає BBC.
У відповідь Держдепартамент переглядає штатну чисельність своїх посольств. Зокрема, влада вже наказала виїхати зі Саудівської Аравії американському дипломатичному персоналу, який не залучений до виконання екстрених завдань.
Ситуація загострилася через систематичні атаки єменських хуситів, яких підтримує Іран. Від початку жовтня внаслідок ракетних ударів та атак безпілотників по аеропортах Саудівської Аравії загинула щонайменше 21 людина. Масований обстріл стався 10 жовтня в міжнародному аеропорту Ер-Ріяда — тоді загинули 13 осіб і понад 300 отримали поранення.
- Конфлікт загострюється на тлі загальної напруженості в регіоні. У лютому США та Ізраїль завдали повітряних ударів по Ірану, у відповідь Тегеран обстріляв союзників США та фактично перекрив Ормузьку протоку.
- Хоча в червні сторони досягли попередньої угоди про припинення вогню, вона швидко розвалилася після нових атак на судна та відновлення блокади.
- Дії хуситів та нестабільність в Ормузькій протоці вже спричинили стрімке зростання світових цін на нафту.