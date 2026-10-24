Віцепрезидентка Європарламенту припинила голодування після домовленостей щодо допомоги Олешкам

Це голодування почало становити серйозну загрозу для життя і здоров’я Пічерно.

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно погодилася припинити голодування, яке вона оголосила на знак підтримки окупованих Росією Олешок.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, голодування почало становити серйозну загрозу для життя і здоров’я Пічерно. Водночас сторонам вдалося досягти важливого прогресу в питанні забезпечення гуманітарної допомоги жителям Олешок і створення умов для евакуації цивільного населення.

Під час розмови Лубінець повідомив Пічерно про домовленостей щодо локального припинення вогню, яким сприяла перша леді США Меланія Трамп. Ці домовленості передбачають розмінування дороги до Олешок, доставку продуктів харчування, води, медикаментів і обладнання для лікарні, а також безпечне пересування цивільних.

Омбудсман запевнив віцепрезидентку Європарламенту, що інформуватиме її про перебіг виконання цих угод, та подякував їй за позицію і підтримку українців в окупації.