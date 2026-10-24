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Віцепрезидентка Європарламенту припинила голодування після домовленостей щодо допомоги Олешкам

Це голодування почало становити серйозну загрозу для життя і здоров’я Пічерно.

Віцепрезидентка Європарламенту припинила голодування після домовленостей щодо допомоги Олешкам
Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно
Фото: Facebook/Pina Picierno﻿

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно погодилася припинити голодування, яке вона оголосила на знак підтримки окупованих Росією Олешок.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, голодування почало становити серйозну загрозу для життя і здоров’я Пічерно. Водночас сторонам вдалося досягти важливого прогресу в питанні забезпечення гуманітарної допомоги жителям Олешок і створення умов для евакуації цивільного населення.

Під час розмови Лубінець повідомив Пічерно про домовленостей щодо локального припинення вогню, яким сприяла перша леді США Меланія Трамп. Ці домовленості передбачають розмінування дороги до Олешок, доставку продуктів харчування, води, медикаментів і обладнання для лікарні, а також безпечне пересування цивільних.

Омбудсман запевнив віцепрезидентку Європарламенту, що інформуватиме її про перебіг виконання цих угод, та подякував їй за позицію і підтримку українців в окупації.

  • Росія та Україна погодилися тимчасово припинити бойові дії в Олешках на ТОТ Херсонщини, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних безпечним коридором. 
  • Локальне припинення вогню має розпочатися 29 жовтня.
  • Близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку.
  • Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. РФ ігнорувала ці заклики.
  • Що відбувається в окупованих Олешках, читайте у матеріалі LB.ua "«Ми, звісно, виживемо… або ні». Що відбувається в окупованих Олешках".
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