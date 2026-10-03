Лубінець: Люди залишають окуповані Олешки пішки, на велосипедах і мопедах, щоб знайти їжу

Жителі окупованих Олешок змушені залишати місто через нестачу їжі, чистої води та ліків. Дорогою вони ризикують підірватися на мінах.

Десятки людей залишають окуповані Олешки самостійно. Хтось виїжджає на велосипедах чи мопедах, а хтось іде пішки, зокрема для того, щоб знайти та придбати їжу для себе і своїх близьких.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, люди виїжджають без нормального транспорту, безпечного маршруту і без гарантій, що зможуть безпечно дістатися до місця призначення.

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"Вони знають: дорогою можуть бути міни. Але залишатися теж означає ризикувати життям", – зазначив Лубінець.

Він наголосив, що в окупованих Олешках люди залишилися без найнеобхіднішого – їжі, чистої води та ліків.

"Вибір, який Росія щодня залишає цивільним: залишитися – і помирати від голоду; виїхати – і ризикувати підірватися на міні", – написав омбудсман.

Лубінець зазначив, що нещодавно ЄС заявив про необхідність гуманітарного доступу до Олешок і можливості для цивільних безпечно залишити місто.

За словами омбудсмана, людям потрібні не лише заяви, а безпечний коридор, допомога та можливість вижити.

Лубінець також повідомив, що раніше направляв листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН щодо евакуації людей. За його словами, Росія блокує евакуацію.

"В Олешках та навколишніх населених пунктах – такі самі люди як ми. І саме зараз їх ще можна врятувати. Допоки є кого рятувати", – наголосив омбудсман.