На Харківщині через атаку російського дрона загорівся приватний будинок

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Російські війська завдали удару безпілотником по приватному будинку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок влучання сталася пожежа в будинку та господарській споруді.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Російські війська завдали удару безпілотником по приватній оселі у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Унаслідок влучання сталася пожежа в будинку та господарській споруді на загальній площі 200 кв. м", – ідеться у повідомленні.

Загальна площа пожежі становила 200 квадратних метрів. Наразі рятувальники повністю ліквідували займання.