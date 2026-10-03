На Харківщині через атаку російського дрона загорівся приватний будинок

Російські війська завдали удару безпілотником по приватному будинку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок влучання сталася пожежа в будинку та господарській споруді.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Російські війська завдали удару безпілотником по приватній оселі у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Унаслідок влучання сталася пожежа в будинку та господарській споруді на загальній площі 200 кв. м", – ідеться у повідомленні.
Загальна площа пожежі становила 200 квадратних метрів. Наразі рятувальники повністю ліквідували займання.
- Уранці 3 жовтня росіяни атакували Ізюм. Там пстраждали п’ятеро людей. Також пошкоджені приміщення двох підприємств, багатоквартирний будинок та приватні домоволодіння.