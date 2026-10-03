Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині через атаку російського дрона загорівся приватний будинок

У Великому Бурлуку внаслідок влучання виникла пожежа площею 200 м.кв.

На Харківщині через атаку російського дрона загорівся приватний будинок
Наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

Російські війська завдали удару безпілотником по приватному будинку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок влучання сталася пожежа в будинку та господарській споруді.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Російські війська завдали удару безпілотником по приватній оселі у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Унаслідок влучання сталася пожежа в будинку та господарській споруді на загальній площі 200 кв. м", – ідеться у повідомленні.

Загальна площа пожежі становила 200 квадратних метрів. Наразі рятувальники повністю ліквідували займання.

  • Уранці 3 жовтня росіяни атакували Ізюм. Там пстраждали п’ятеро людей. Також пошкоджені приміщення двох підприємств, багатоквартирний будинок та приватні домоволодіння.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies