Російські війська атакували Краматорськ безпілотниками

Російські війська атакували Краматорськ Донецької області безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, легковий автомобіль, а також адміністративну будівлю.
Про це повідомляє ДСНС України.
На місцях влучань виникло п’ять пожеж. Рятувальники ліквідували займання квартири на 8-му поверсі дев’ятиповерхового будинку та легкового автомобіля.
Крім того, рятувальники локалізували загоряння покрівлі адміністративної будівлі, нежитлової споруди та гаража.
Через активність російських безпілотників гасіння пожеж довелося призупинити.
- Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Постраждали десятеро цивільних. З лінії фронту евакуйовано 806 людей, у тому числі 67 дітей.