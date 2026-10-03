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Російські війська атакували Краматорськ безпілотниками

Пошкоджені житлові будинки, автомобіль та адміністративна будівля.

Російські війська атакували Краматорськ безпілотниками
насліки атаки РФ по Краматорську
Фото: ДСНС України

Російські війська атакували Краматорськ Донецької області безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, легковий автомобіль, а також адміністративну будівлю.

Про це повідомляє ДСНС України.

На місцях влучань виникло п’ять пожеж. Рятувальники ліквідували займання квартири на 8-му поверсі дев’ятиповерхового будинку та легкового автомобіля.

Крім того, рятувальники локалізували загоряння покрівлі адміністративної будівлі, нежитлової споруди та гаража.

Через активність російських безпілотників гасіння пожеж довелося призупинити.

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