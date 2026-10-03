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Міноборони: Українські військові уразили три нафтові об’єкти РФ на відстані до 1000 км від фронту

Серед ключових цілей – НПЗ у Волгограді, нафтохімічний об’єкт та станція "Самара" у Росії.

Міноборони: Українські військові уразили три нафтові об’єкти РФ на відстані до 1000 км від фронту
Волгоградський нафтопереробний завод припинив переробку нафти після атаки безпілотника
Фото: соцмережі окупантів

Сили оборони України протягом тижня уразили три важливі нафтові об’єкти Росії на відстані від 480 до 1000 км від лінії фронту.

Про це повідомляє Міноборони України.

Серед ключових цілей – НПЗ у Волгограді. Це одне з найбільших підприємств паливного профілю в РФ із потужністю переробки близько 15 млн тонн нафти на рік. Серед продукції підприємства, яку постачають російській армії: автомобільні бензини, дизельне паливо, авіапальне та компоненти масел.

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Також уражено нафтохімічний об’єкт у Самарській області – масштабне підприємство у сфері газопереробки та нафтохімії. Там виготовляють сировину для вибухових речовин, зокрема бензол, фенол, ацетон та синтетичний етиловий спирт.

Ще однією ціллю Сил оборони стала станція "Самара" – найбільший у Європі резервуарний парк та ключовий виробничий вузол системи магістрального трубопровідного транспорту нафти в Росії. Загальна місткість резервуарного парку становить 1,6 млн кубометрів.

У Міноборони зазначили, що серед пріоритетів Сил оборони також ураження місць зберігання, підготовки та запуску російських БпЛА, знищення складів боєприпасів, пунктів управління БпЛА, паливно-мастильних складів та інших об’єктів.

Знищення таких об’єктів підриває спроможність Росії продовжувати війну.

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