Сили оборони України протягом тижня уразили три важливі нафтові об’єкти Росії на відстані від 480 до 1000 км від лінії фронту.
Про це повідомляє Міноборони України.
Серед ключових цілей – НПЗ у Волгограді. Це одне з найбільших підприємств паливного профілю в РФ із потужністю переробки близько 15 млн тонн нафти на рік. Серед продукції підприємства, яку постачають російській армії: автомобільні бензини, дизельне паливо, авіапальне та компоненти масел.
Також уражено нафтохімічний об’єкт у Самарській області – масштабне підприємство у сфері газопереробки та нафтохімії. Там виготовляють сировину для вибухових речовин, зокрема бензол, фенол, ацетон та синтетичний етиловий спирт.
Ще однією ціллю Сил оборони стала станція "Самара" – найбільший у Європі резервуарний парк та ключовий виробничий вузол системи магістрального трубопровідного транспорту нафти в Росії. Загальна місткість резервуарного парку становить 1,6 млн кубометрів.
У Міноборони зазначили, що серед пріоритетів Сил оборони також ураження місць зберігання, підготовки та запуску російських БпЛА, знищення складів боєприпасів, пунктів управління БпЛА, паливно-мастильних складів та інших об’єктів.
Знищення таких об’єктів підриває спроможність Росії продовжувати війну.
- 2 жовтня та в ніч на 3 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів.