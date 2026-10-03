Серед ключових цілей – НПЗ у Волгограді, нафтохімічний об’єкт та станція "Самара" у Росії.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сили оборони України протягом тижня уразили три важливі нафтові об’єкти Росії на відстані від 480 до 1000 км від лінії фронту.

Про це повідомляє Міноборони України.

Серед ключових цілей – НПЗ у Волгограді. Це одне з найбільших підприємств паливного профілю в РФ із потужністю переробки близько 15 млн тонн нафти на рік. Серед продукції підприємства, яку постачають російській армії: автомобільні бензини, дизельне паливо, авіапальне та компоненти масел.

Реклама

Також уражено нафтохімічний об’єкт у Самарській області – масштабне підприємство у сфері газопереробки та нафтохімії. Там виготовляють сировину для вибухових речовин, зокрема бензол, фенол, ацетон та синтетичний етиловий спирт.

Ще однією ціллю Сил оборони стала станція "Самара" – найбільший у Європі резервуарний парк та ключовий виробничий вузол системи магістрального трубопровідного транспорту нафти в Росії. Загальна місткість резервуарного парку становить 1,6 млн кубометрів.

У Міноборони зазначили, що серед пріоритетів Сил оборони також ураження місць зберігання, підготовки та запуску російських БпЛА, знищення складів боєприпасів, пунктів управління БпЛА, паливно-мастильних складів та інших об’єктів.

Знищення таких об’єктів підриває спроможність Росії продовжувати війну.