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На Сумщині через російські обстріли загинули троє людей, ще 11 постраждали

Російські війська майже 80 разів обстріляли 26 населених пунктів області.

На Сумщині через російські обстріли загинули троє людей, ще 11 постраждали
наслідки атаки РФ
Фото: Сумська ОВА

Протягом доби, з ранку 2 до ранку 3 жовтня 2026 року, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 26 населених пунктах у 16 територіальних громадах Сумської області. Внаслідок атак загинули троє мирних жителів, ще 11 людей постраждали.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Краснопільській громаді внаслідок артилерійського обстрілу 1 жовтня загинули 56-річний чоловік та 65-річна жінка.

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У Сумській громаді в лікарні померла 59-річна жінка, яка напередодні зазнала тяжких поранень унаслідок удару КАБ. Також через влучання ворожого дрона травми отримав 50-річний чоловік.

У Недригайлівській громаді внаслідок влучання дрона постраждали 20-річна та 52-річна жінки.

У Степанівській громаді внаслідок відбиття повітряної атаки травмувалися 56-річний та четверо 54-річних чоловіків. Ще одному чоловікові медичну допомогу надали на місці.

У Краснопільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона поранено 62-річного чоловіка.

До медичного закладу також звернулася 28-річна жінка, яка отримала травму внаслідок удару ворожого дрона у Сумській громаді.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами були населені пункти Сумської, Степанівської, Верхньосироватської, Білопільської, Хотінської, Миропільської, Юнаківської, Краснопільської, Середино-Будської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Шосткинської, Путивльської, Недригайлівської, Тростянецької та Великописарівської громад.

Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

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У Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки, нежитлові приміщення і господарчі споруди, знищено та пошкоджено легкові автомобілі.

У Середино-Будській громаді зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, у Великописарівській – знищено приватний житловий будинок.

У Зноб-Новгородській громаді знищено та пошкоджено приватні житлові будинки, у Тростянецькій – пошкоджено приватний житловий будинок.

У Верхньосироватській громаді пошкоджено легковий автомобіль. У Недригайлівській — мікроавтобус і господарчу споруду. У Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

У Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та легковий автомобіль, в Есманьській – зруйновано житлові будинки.

Крім того, у Шалигинській, Глухівській, Березівській та Свеській громадах внаслідок попередніх обстрілів зруйновано та пошкоджено житлові будинки, а також пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу повітряна тривога в області тривала 22 години 49 хвилин.

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