На Сумщині через російські обстріли загинули троє людей, ще 11 постраждали

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Протягом доби, з ранку 2 до ранку 3 жовтня 2026 року, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 26 населених пунктах у 16 територіальних громадах Сумської області. Внаслідок атак загинули троє мирних жителів, ще 11 людей постраждали.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Краснопільській громаді внаслідок артилерійського обстрілу 1 жовтня загинули 56-річний чоловік та 65-річна жінка.

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У Сумській громаді в лікарні померла 59-річна жінка, яка напередодні зазнала тяжких поранень унаслідок удару КАБ. Також через влучання ворожого дрона травми отримав 50-річний чоловік.

У Недригайлівській громаді внаслідок влучання дрона постраждали 20-річна та 52-річна жінки.

У Степанівській громаді внаслідок відбиття повітряної атаки травмувалися 56-річний та четверо 54-річних чоловіків. Ще одному чоловікові медичну допомогу надали на місці.

У Краснопільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона поранено 62-річного чоловіка.

До медичного закладу також звернулася 28-річна жінка, яка отримала травму внаслідок удару ворожого дрона у Сумській громаді.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами були населені пункти Сумської, Степанівської, Верхньосироватської, Білопільської, Хотінської, Миропільської, Юнаківської, Краснопільської, Середино-Будської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Шосткинської, Путивльської, Недригайлівської, Тростянецької та Великописарівської громад.

Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

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У Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки, нежитлові приміщення і господарчі споруди, знищено та пошкоджено легкові автомобілі.

У Середино-Будській громаді зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, у Великописарівській – знищено приватний житловий будинок.

У Зноб-Новгородській громаді знищено та пошкоджено приватні житлові будинки, у Тростянецькій – пошкоджено приватний житловий будинок.

У Верхньосироватській громаді пошкоджено легковий автомобіль. У Недригайлівській — мікроавтобус і господарчу споруду. У Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

У Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та легковий автомобіль, в Есманьській – зруйновано житлові будинки.

Крім того, у Шалигинській, Глухівській, Березівській та Свеській громадах внаслідок попередніх обстрілів зруйновано та пошкоджено житлові будинки, а також пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу повітряна тривога в області тривала 22 години 49 хвилин.