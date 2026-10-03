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За минулу добу через російський терор на Донеччині поранені 10 цивільних

У Краматорську постраждали дев'ятеро людей, ще один поранений у Слов'янську.

За минулу добу через російський терор на Донеччині поранені 10 цивільних
Наслідки обстрілів росіянами Олександрівки
Фото: Донецька ОВА

За минулу добу 2 жовтня росіяни поранили 10 цивільних Донеччини. Ворог атакував Краматорськ і Слов'янськ.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 2 жовтня росіяни поранили 10 жителів Донеччини. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян з початку повномасштабного вторгнення становить 4336 загиблих та 10597 поранених цивільних на Донеччині. Інформація подана без урахування окупованих Маріуполя та Волновахи.

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