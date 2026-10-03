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У Любліні бомбосховище часів Холодної війни переробили під сучасне укриття

Жителям міста доводиться звикати до нових реалій.

У Любліні бомбосховище часів Холодної війни переробили під сучасне укриття
Люблін
Фото: Culture.pl

Влада польського Любліна вирішила влаштувати одне з укриттів на випадок повітряної загрози, модернізувавши бункер часів Холодної війни.

Як пише Reuters, об'єкт розташований під будівлею, яка належить муніципальному транспортному оператору. Його збудували у 80-ті роки, коли соціалістичний блок готувався до можливих ударів із Заходу.

Після осучаснення укриття готове приймати до 200 людей, які можуть перебувати в ньому до трьох діб - саме на стільки вистачає запасів повітря, води та електроенергії, які не залежать від зовнішніх мереж.

Загалом у Польщі є лише близько 2 тисяч укриттів, в яких здатні безпечно перебувати 300 тисяч осіб. Ще 86 тисяч об'єктів мають статус таких, що забезпечують захист меншого рівня - це підвали, станції метро, підземні паркінги. Їх вистачило б 23 мільйонам. 

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