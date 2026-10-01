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ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії

Росія заборгувала понад 3,3 млрд євро за невиплаченими компенсаціями за рішеннями Європейського суду з прав людини.

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ
Фото: PACE

Парламентська асамблея Ради Європи пропонує спрямувати заморожені російські державні активи на компенсації Україні та українським постраждалим після винесення рішень ЄСПЛ у міждержавних справах.

Про це ідеться в тексті резолюції, яку схвалила ПАРЄ.

Асамблея наголосила, що Росія заборгувала понад 3,3 млрд євро за невиплаченими компенсаціями за рішеннями Європейського суду з прав людини. РФ і далі ігнорує свої юридичні зобов’язання, відмовляючись виконувати рішення Суду та співпрацювати з наглядовими механізмами Ради Європи.

У своїй резолюції ПАРЄ закликала держави-члени і спостерігачів вжити конкретних кроків для вирішення цієї ситуації. Також Асамблея закликає адаптувати національні закони країн, щоб вони дозволяли виконувати рішення Суду на місцевому рівні.

Окрім цього, ПАРЄ звернулася до своїх членів, а також ЄС із пропозицією запровадити персональні санкції проти винних у важких порушеннях прав людини, які зафіксував ЄСПЛ, включно з порушеннями права на життя, катуваннями та рабством, а також застосовувати універсальну юрисдикцію.

Серед інших вимог резолюції — зберегти всі матеріали справ проти Росії, захистити персональні дані незаконно депортованих українських дітей і надати повну інформацію про них через спеціальний міжнародний механізм.

  • Європейська комісія наразі не вважає пошук нових способів використання заморожених російських активів на користь України головним пріоритетом. У Брюсселі спочатку намагаються визначити реальні фінансові потреби України.
  • За даними видання Financial Times, Єврокомісія шукає механізм, який був би прийнятнішим, зокрема, для Бельгії. У цій країні в депозитарії Euroclear зберігається більша частина заморожених у Європі активів Центробанку Росії.
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