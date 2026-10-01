ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії

Росія заборгувала понад 3,3 млрд євро за невиплаченими компенсаціями за рішеннями Європейського суду з прав людини.

Парламентська асамблея Ради Європи пропонує спрямувати заморожені російські державні активи на компенсації Україні та українським постраждалим після винесення рішень ЄСПЛ у міждержавних справах.

Про це ідеться в тексті резолюції, яку схвалила ПАРЄ.

Асамблея наголосила, що Росія заборгувала понад 3,3 млрд євро за невиплаченими компенсаціями за рішеннями Європейського суду з прав людини. РФ і далі ігнорує свої юридичні зобов’язання, відмовляючись виконувати рішення Суду та співпрацювати з наглядовими механізмами Ради Європи.

У своїй резолюції ПАРЄ закликала держави-члени і спостерігачів вжити конкретних кроків для вирішення цієї ситуації. Також Асамблея закликає адаптувати національні закони країн, щоб вони дозволяли виконувати рішення Суду на місцевому рівні.

Окрім цього, ПАРЄ звернулася до своїх членів, а також ЄС із пропозицією запровадити персональні санкції проти винних у важких порушеннях прав людини, які зафіксував ЄСПЛ, включно з порушеннями права на життя, катуваннями та рабством, а також застосовувати універсальну юрисдикцію.

Серед інших вимог резолюції — зберегти всі матеріали справ проти Росії, захистити персональні дані незаконно депортованих українських дітей і надати повну інформацію про них через спеціальний міжнародний механізм.