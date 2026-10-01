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У вівторок в Ормузькій протоці снарядами пошкодили три нафтові танкери

Судна рухалися із вимкненими транспондерами. 

У вівторок в Ормузькій протоці снарядами пошкодили три нафтові танкери
Ормузька протока
Фото: ТСН

Три нафтові танкери під прапором Ліберії були уражені невідомими снарядами під час проходження Ормузької протоки у вівторок.

Як пише Reuters, про це повідомила служба розвідки у сфері судноплавства Marisks.

За даними, які були оприлюднені у звіті в середу ввечері, судна проходили протокою з вимкненими транспондерами автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), щоб уникнути виявлення.

Нафтовий танкер Al Ruwais, який перевозить нафтопродукти, востаннє фіксували під час перевалки вантажу з судна на судно біля узбережжя Сохара в Омані наприкінці вересня. За даними аналітичної компанії Kpler, під час операції з нього вивантажували вантаж дизельного пального.

Великий танкер для перевезення сирої нафти Mersin Prosperity також здійснював перевалку з судна на судно біля Сохара в середині вересня. За даними Kpler, з нього на інше судно було перевантажено 2 млн барелів іракської нафти сорту Basrah.

Танкер класу Aframax Sinbad на початку вересня завантажив нафтопродукти в промисловому порту Джубайль у Саудівській Аравії, свідчать дані Kpler.

  • У вересні середній обсяг поставок із Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну, Кувейту та Іраку становив 15,5 млн барелів на день. Це найвищий показник від початку війни та понад 80% від середнього рівня за 12 місяців до початку конфлікту.
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