У вівторок в Ормузькій протоці снарядами пошкодили три нафтові танкери

Три нафтові танкери під прапором Ліберії були уражені невідомими снарядами під час проходження Ормузької протоки у вівторок.

Як пише Reuters, про це повідомила служба розвідки у сфері судноплавства Marisks.

За даними, які були оприлюднені у звіті в середу ввечері, судна проходили протокою з вимкненими транспондерами автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), щоб уникнути виявлення.

Нафтовий танкер Al Ruwais, який перевозить нафтопродукти, востаннє фіксували під час перевалки вантажу з судна на судно біля узбережжя Сохара в Омані наприкінці вересня. За даними аналітичної компанії Kpler, під час операції з нього вивантажували вантаж дизельного пального.

Великий танкер для перевезення сирої нафти Mersin Prosperity також здійснював перевалку з судна на судно біля Сохара в середині вересня. За даними Kpler, з нього на інше судно було перевантажено 2 млн барелів іракської нафти сорту Basrah.

Танкер класу Aframax Sinbad на початку вересня завантажив нафтопродукти в промисловому порту Джубайль у Саудівській Аравії, свідчать дані Kpler.