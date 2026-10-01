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У Польщі після відкриття підозрілої посилки у жандармерії троє людей опинились в лікарні

В конверт поклали листівку, проте жодних підозрілих речовин не виявили.

У Польщі після відкриття підозрілої посилки у жандармерії троє людей опинились в лікарні
Ілюстративне фото
Фото: Adobe Stock

До відділення військової  жандармерії в польській Новій Дембі надійшла посилка з Німеччини. Після розпакування двом військовослужбовцям та цивільному працівнику стало погано.

Про це пише Rzeczpospolita.

Посилка надійшла до комісаріату в середу, 30 вересня, близько 10:30. Усередині конверта була листівка. Після відкриття конверта видимої речовини з нього не висипалося.

Постраждалих працівників доправили до лікарні, а після медичного обстеження виписали. Слідів отруєння наразі не виявили. 

Через інцидент із будівлі евакуювали 133 людини. Ще чотирьох жандармів, які контактували із посилкою, ізолювали – у них симптомів не було. На місці працювали фахівці, які, зокрема, взяли зразки для лабораторного дослідження.

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