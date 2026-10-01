Іран відкинув причетність до інциденту на авіабазі Ферфорд: “гавкаєте не на те дерево”

“… Іран вважає, що звільнення ймовірних терористів, які працюють на іноземні держави, насправді говорить само за себе”.

Іран відкинув причетність до інциденту з вибухівкою на авіабазі ВПС Ферфорд у Великій Британії, унаслідок якого п'ятьох чоловіків було заарештовано, а потім звільнено під заставу.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, пише BBC.

За його словами, британський прем’єр Енді Бернем “гавкає не на те дерево”.

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“… Іран вважає, що звільнення ймовірних терористів, які працюють на іноземні держави, насправді говорить само за себе”, – написав Арагчі у соціальних мережах.

У ніч на неділю поліція отримала повідомлення про “три підозрілі транспортні засоби” у селі Велфорд, розташованому безпосередньо на схід від авіабази. Унаслідок заарештували п'ятьох чоловіків, провели обшуки в їхніх помешканнях, а потім звільнили під заставу.

Поліція назвала це “слідчим рішенням”, що ґрунтувалося на “досвіді та стратегії”. За інформацією поліції, під час обшуку фургонів було виявлено певну кількість бензину, але жодних вибухових пристроїв не знайшли.

Бернем зазначив, що до чоловіків застосовувалися “найсуворіші можливі умови звільнення під заставу”. За його словами, є вагомі ознаки того, що Іран відіграв роль у тому, що сталося минулими вихідними на авіабазі.

Додамо, у понеділок державний секретар США Марко Рубіо заявив, що до інциденту на авіабазі Ферфорд “очевидно причетний іноземний суб'єкт”.