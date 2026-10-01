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Іран відкинув причетність до інциденту на авіабазі Ферфорд: “гавкаєте не на те дерево”

“… Іран вважає, що звільнення ймовірних терористів, які працюють на іноземні держави, насправді говорить само за себе”.

Іран відкинув причетність до інциденту на авіабазі Ферфорд: “гавкаєте не на те дерево”
Міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі
Фото: EPA/UPG

Іран відкинув причетність до інциденту з вибухівкою на авіабазі ВПС Ферфорд у Великій Британії, унаслідок якого п'ятьох чоловіків було заарештовано, а потім звільнено під заставу.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, пише BBC.

За його словами, британський прем’єр Енді Бернем “гавкає не на те дерево”.

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“… Іран вважає, що звільнення ймовірних терористів, які працюють на іноземні держави, насправді говорить само за себе”, – написав Арагчі у соціальних мережах.

У ніч на неділю поліція отримала повідомлення про “три підозрілі транспортні засоби” у селі Велфорд, розташованому безпосередньо на схід від авіабази. Унаслідок заарештували п'ятьох чоловіків, провели обшуки в їхніх помешканнях, а потім звільнили під заставу. 

Поліція назвала це “слідчим рішенням”, що ґрунтувалося на “досвіді та стратегії”. За інформацією поліції, під час обшуку фургонів було виявлено певну кількість бензину, але жодних вибухових пристроїв не знайшли.

Бернем зазначив, що до чоловіків застосовувалися “найсуворіші можливі умови звільнення під заставу”. За його словами, є вагомі ознаки того, що Іран відіграв роль у тому, що сталося минулими вихідними на авіабазі.

Додамо, у понеділок державний секретар США Марко Рубіо заявив, що до інциденту на авіабазі Ферфорд “очевидно причетний іноземний суб'єкт”.

  • Авіабаза Королівських ВПС Ферфорд вже десятиліттями використовується ВПС США як передовий пункт базування.
  • Останніми місяцями американські бомбардувальники вилітали з цієї бази на Близький Схід після того, як Велика Британія задовольнила запит США на її використання для завдавання ударів по Ірану.
  • У липні Іран заявив, що “будь-яка база, що використовується для агресії проти іранської території, є законною ціллю для наших збройних сил”.
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