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Шведські Gripen патрулюватимуть небо над Польщею в межах місії НАТО

Із жовтня Швеція розгортає свої бойові літаки для посилення захисту східного флангу Альянсу.

Шведські Gripen патрулюватимуть небо над Польщею в межах місії НАТО

Швеція з жовтня 2026 року розгорне винищувачі Gripen для патрулювання повітряного простору Польщі в межах місії НАТО. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

За його словами, шведські бойові літаки братимуть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору та посилення захисту східного флангу Альянсу.

"З жовтня Швеція розгорне свої бойові літаки для участі в місії НАТО з патрулювання повітряного простору та посилення захисту східного флангу Альянсу", — написав Косиняк-Камиш у соцмережі X.

Міністр подякував уряду Швеції за рішення, назвавши його важливим з огляду на безпекову ситуацію в регіоні та неодноразові порушення повітряного простору країн НАТО.

"Дякуємо шведському уряду за це важливе рішення з огляду на складну безпекову ситуацію та неодноразові порушення повітряного простору НАТО", – зазначив він.

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