Міністерство відпрацьовує спільно зі Світовим банком модель лікарні медсестринського догляду в Україні не тільки з акцентом на травми, а й на хвороби старості.

Вони також будуть потребувати уваги і догляду.

Хвороби старості, за словами міністра Віктора Ляшка, не можна винести виключно за межі медсистеми, бо “потім умовні геріатричні пансіонати будуть відтягувати з медичної системи медика, бо там без медсестринської професії не справитись”.

Про це міністр сказав у розмові для проєкту “Наші гідні”.

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“Ключова задача, як це правильно спланувати. Ми брали досвід різних країн, їздили на декілька семінарів у Барселонському офісі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Розуміємо, що одного концепту лікарні медсестринського догляду не буде, бо догляд за довготривалими пацієнтами – одна історія з медичною патологією, а догляд за хворобами старості – зовсім інші підходи. Тому ми це розділяємо”, – розповів Віктор Ляшко.

Догляд за людьми, які потребують довготривалого догляду внаслідок травм, пілотують через Мінветеранів. Його адмініструє Національна службу здоров'я для визначеного переліку закладів. Їм оплачують допомога довготривалого догляду для ветеранів зі складними травмами, які без стороннього фахового догляду не зможуть жити.

Іншу модель по хворобах старості запустить МОЗ як власну ініціативу.

“Ми розраховували, що зпілотуємо до кінця цього року. Модель є. Розглядали бази, на яких запуститись, трішки не виходить інфраструктурно, працюємо над цим”, – додав міністр. Ймовірно, пілотну модель запустять наприкінці 2026 року, але точно вони будуть у 2027-го. Для кого вона буде? Наразі точного переліку немає. Віктор Ляшко каже, що пропрацьовують різні варіанти.

Нагадаємо, Віктор Ляшко сказав, що "питання медсестринського догляду з урахуванням важких хворих, які в нас з'являються, важких травм після обстрілів, важких травм у військовослужбовців, через прогрес деяких хвороб старості (можна назвати деменцію Альцгеймера) — ті питання, про які ми повинні вже сьогодні відверто говорити і з суспільством, і з Міністерством фінансів, бюджетним комітетом".

Він також додав, що у нас медсестер на лікаря, медсестер на пацієнта менше, ніж в країнах Європейського Союзу: "Якщо беремо їх за одиницю, то в нас буде 0,7. Десь на 30% точно менше, треба думати, як це питання вирішити".