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Ми розуміємо, як масштабувати кабінети болю, – Ляшко

Міністерство охорони здоров’я розуміє, як масштабувати кабінети болю, і де вони будуть.

Ми розуміємо, як масштабувати кабінети болю, – Ляшко
міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко і редакторка напрямку здоров’я LB.ua Ірина Андрейців
Фото: скрин відео

Мова йде про терапію болю, аби допомогти людям після різних травм, поранень, онкозахворювань мати кращу якість життя без болю.

Віктор Ляшко обіцяє, що найближчим часом МОЗ покаже візію, як має працювати система менеджменту болю з оплатою через Програму медичних гарантій.

Про це міністр сказав у розмові для проєкту “Наші гідні”.

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Тиснуть на зміни і ці нові послуги зокрема наші поранені захисники і захисниці. 

“Знайшли команди ініціативних людей, які написали стандарт. Питання не стоїть на місці, найближчим часом буде відпрацьована терапія болю з Першим медичним батальйоном. Виїжджають деякі команди з цивільних медзакладів. Заступник Василь Стрілка поїде, вони пропрацюють і після візиту в прифронтову зону буде велика конференція з тими медзакладами, в які ми першим поставимо кабінети болю”, – сказав міністр.

Зокрема, це будуть кабінети з відповідними епідуральними датчиками, які вживляються в організм людини. 

Користатися з цих кабінетів будуть онкопацієнти, люди після різних травм, і певних неврологічних діагнозів.

За задумом МОЗу, у кожній області точно буде по одному такому центру болю.

“Питання в тому, чи відразу ми вийдемо на це. Питання не намасштабувати, а щоб у тих, яких ми відкриваємо, появлялася така якість, яка нас задовільняє. Будемо йти на селективне контрактування на початках”, – сказав міністр.

Чи будуть такі ж кабінети далі ставити у кластерних лікарнях? Ймовірно, так, але не на весь спектр таких послуг: “Встановлення епідуральних стимуляторів точно не буде в кожній лікарні”.

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