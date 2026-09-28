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Ляшко: Cередня тривалість проходження ЕКОПФО – 14-15 днів

Від моменту подання документів до отримання висновку комісії по інвалідності в середньому минає 14-15 днів.

Ляшко: Cередня тривалість проходження ЕКОПФО – 14-15 днів
міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко
Фото: скрин відео

Так показує система МОЗу. Мова про роботу нових лікарських комісій ЕКОПФО (експертних команд з оцінки повсякденної функціональності людини), які прийшли на заміну ліквідованим МСЕКам.

Про це міністр сказав у розмові для проєкту “Наші гідні”.

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“Якщо згадаємо довоєнний період, [очікування] було по 4-6 місяців, багато було скарг і питань. Доволі приємний результат”, – сказав міністр. 

На випадок, коли людина вже в новій системі ЕКОПФО чекала на висновок кілька місяців, міністр відповів, що такі кейси мають розглядати. 

“У нас на щотижневому моніторингу розглядають кількість справ, яка є, яких комісій десь не вистачає, бо є регіони, які, наприклад, онкогематологічну комісію не створили, але ми вимагаємо, щоб в кожному регіоні була створена така”.

Також міністр сказав, що в новій системі фактично 100% українців, які заслужено потребують статусу інвалідності, його отримують.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала правку, яка відтерміновує реформу інвалідності до 2030 року. Хоча 19 громадських організацій закликали депутатів цього не робити.

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