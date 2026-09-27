Одержимість, гріх чи недуга? Поговоримо про залежності

Не алкоголік, наркоман чи ігроман, а людина із залежністю. Із часом змінюються трактування цього явища, ставлення до узалежнених та їхніх рідних. А як щодо церкви? Як вона пояснює природу людських залежностей ? Чи розглядає варіант їх «диявольського походження»? Чи доречно вдаватися до екзорцизму заради зцілення? Як ставляться священники до «кодування»? Чому молитва і таблетки не є конкурентами, а такою важливою є любов.

Фото: надано автором Протоієрей ПЦУ Сергій Кирилюк

Як Церква пояснює природу людських залежностей?

Біблія, звичайно, не містить сучасного діагнозу «синдром залежності». Але Біблія дуже точно говорить про те, що для залежності є екзистенційно центральним: про поневолення, втрату панування над собою, внутрішню роздвоєність, тверезіння, відповідальність і повернення свободи. Апостол Павло у Першому посланні до Коринфян нам каже: «Все мені можна, та не все корисне; все мені можна, але ніщо не повинно володіти мною». Для мене слова апостола Павла – майже феноменологічний опис межі між користуванням і поневоленням.

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Є й інша, болісно впізнавана фраза: апостол Павло у Посланні до Римлян каже: «Не розумію, що роблю…». Людина з залежністю нерідко саме так і говорить: «Я знаю наслідки. І все одно повторюю».

Святі Отці не знали сучасної нейронауки, але прекрасно знали динаміку пристрасті: повторювана дія стає звичкою, звичка підсилює потяг, а потяг звужує свободу. При цьому православна традиція ніколи не зводила зцілення лише до «сили волі». Святий Василій Великий, розмірковуючи про лікування, не відкидав лікарського мистецтва: медицина є одним із людських дарів, але не повинна перетворюватися на ідола. Це дуже здорова формула і для сьогоднішнього дня: користуватися медициною – не означає менше довіряти Богові. Преподобний Іоан Ліствичник у п’ятому слові «Ліствиці» пише: «Покаяння є дочкою надії і відреченням від відчаю». Це надзвичайно важливо в залежностях. Якщо покаяння розуміти як приниження, воно лише множить токсичний сором. Якщо ж як метанойю – зміну напрямку життя, повернення до правди і надії – стає ресурсом відновлення.

Християнська надія не заперечує глибини хвороби. Вона заперечує фаталізм.

Фото: з фб-сторінки Кирилюка Священник Сергій Кирилюк

Чи змінилося з часом ставлення до залежностей?

Так, ставлення змінилося – і, на мою думку, це одна з найважливіших ознак зрілості суспільства. Ми поступово відходимо від примітивної схеми «слабка людина – погана поведінка – покарання» до розуміння залежності як складного психічного і поведінкового розладу, в якому переплітаються навчання, мотивація, нейробіологія, травматичний досвід, соціальні умови і особистий вибір. І це не скасовує відповідальності.

Чи залежність від алкоголю, наркотиків, азартних ігор та інше – це наслідок одних і тих самих процесів?

Не можна звалювати все в одну купу. Алкоголь, опіоїди, стимулятори, канабіноїди, седативні речовини мають різну фармакологію, різні ризики інтоксикації, абстиненції та смертності. Азартні ігри й розлад, пов’язаний з іграми, не мають речовини як такої, але можуть мати подібну логіку винагороди, втрати контролю, пріоритетизації та продовження попри шкоду. Водночас є спільне ядро. Я назвав би його захопленням свободи. Спочатку щось дає людині короткий бонус – розслаблення, ейфорію, втечу, відчуття сили, азарт, забуття.

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Потім мозок навчається очікувати цей бонус, психіка починає використовувати його як спосіб регуляції, а життя дедалі більше організовується навколо повторення. У якийсь момент людина вже платить за хвилину полегшення годинами, днями і роками втрат. Ось чому особливо важливо бачити «дорогу в узалежнення» ще до формування повного синдрому залежності. Підліток, військовий після тяжкого бойового епізоду, людина після втрати близького, пацієнт з панічними атаками можуть почати вживати речовини не для розваги, а як самопризначений транквілізатор.

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Фото: Олександр Рудоманов

Самолікування алкоголем, бензодіазепінами тощо легко перетворює реактивний стан на додатковий хронічний розлад. Тому рання допомога – це не «лякати залежністю», а дати людині інший інструментарій: лікувати тривогу, депресію, ПТСР, безсоння; навчити регулювати афект; відновити сон, стосунки, фізичну активність, соціальний ритм; повернути можливість просити про підтримку. Якщо ми лікуємо лише речовину, але не лікуємо те, заради чого вона була потрібна, ми залишаємо в людині порожнє місце, яке дуже швидко може знову чимось заповнитися. Саме тут психотерапія стає не «додатком після детоксу», а одним із центральних інструментів. Потрібно навчити людину витримувати тривогу, сум, нудьгу, гнів, сором і навіть радість без автоматичного переходу до старої дії.

Бо рецидив інколи запускається не тільки болем. Він може початися на святі, після успіху, під час відпустки – у тому самому «повному благополуччі», про яке ми говорили. І це ще раз показує, чому перехрестя між «дорогою» та сформованим узалежненням так важливо помітити. Водночас ми маємо бути уважними до заміщення. Людина перестає пити – і починає цілодобово грати. Припиняє наркотики – і входить у повторюваний шопінг або ризикові ставки.

Очевидно, церква не може залишатися осторонь, але що вона може запропонувати?

Церква просто не має права залишатися осторонь. Але її завдання – не створити паралельну наркологію і не конкурувати з лікарем. Церква має те, чого інколи бракує медичній системі: тривалу присутність поруч із людиною, спільноту, мову надії, ритуал переходу, досвід приналежності, можливість примирення, відновлення стосунків, сенсу і довіри.

Ритуал може зміцнювати намір, а спільнота – підтримувати його. У моєму баченні здоровий церковний простір для людини з залежністю має п’ять характеристик: добровільність, відсутність приниження, співпраця з медициною, довготривалість підтримки і повага до особистої відповідальності. Священник не повинен ставати ні «контролером тверезості», ні таємним психіатром без компетенції. Його завдання – пастирська присутність, духовне розрізнення, Таїнства, молитва, допомога у відновленні сенсу і стосунків, а також своєчасне скерування до фахівця.

Фото: EPA/UPG

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Я є співавтором «Львівської моделі» адиктивних розладів. Ідеї, які в ній закладені, спираються на сучасну медичну логіку і вже знаходять позитивний відгук у церковному середовищі. Для мене принципово важливо: віра не повинна замінювати лікування, а лікування не повинно викреслювати з людини питання сенсу, совісті, надії та свободи. Це одна з тих ідей, які в медицині сприймаються природно і професійно, а в церкві дедалі частіше отримують позитивний відгук: не «або лікар, або священник», а узгоджена співпраця навколо конкретної людини. І ще я дуже обережний із церковним соромом. Якщо людина боїться прийти на сповідь, бо переконана, що почує лише «ти сам винен», ми втратили можливість пастирського контакту. Приниження не лікує. Парафія або церковна громада теж може робити дуже конкретні речі. Не «лікувати» самотужки, а мати список перевірених фахівців; знати, куди скерувати при абстиненції або суїцидальному ризику; підтримати родину після госпіталізації; допомогти людині повернути щоденний ритм, служіння, роботу, соціальні зв’язки.

Для багатьох людей відновлення ролі – можливість знову бути корисним – терапевтично не менш важливе, ніж чергова правильна лекція про шкоду алкоголю.

Чи можна говорити про «диявольське походження» залежності? І чи доречний для зцілення екзорцизм?

Тут потрібне дуже точне розрізнення. Богословськи християнство визнає реальність зла, спокуси і духовної боротьби. Але з цього не випливає, що кожна людина із залежністю «одержима» або що алкоголізм чи наркоманію можна описати як «диявольське походження» у медичному сенсі. Це була б і богословська, і клінічна помилка. Залежність має відомі біологічні, психологічні та соціальні механізми.

Залежність не є доказом одержимості. Екзорцизм не є методом лікування. Священник може молитися, сповідати, причащати, бути поруч, допомагати відновлювати стосунок із Богом, але не має права відмовляти людину від медичної допомоги під приводом «духовної причини». Якщо людина молиться – нехай молиться. Якщо їй потрібні бензодіазепіни в контрольованому лікуванні алкогольної абстиненції – нехай отримає їх за медичними показаннями. Якщо потрібна психотерапія – нехай буде психотерапія.

Як церква співпрацює з медиками?

Вона повинна співпрацювати. Я сказав би навіть більше: у сфері залежностей відповідальна церква не може будувати пастирську допомогу без професійного контакту з медициною. Медицина не є конкурентом Бога. Православна традиція знає лікарів-святих, визнає служіння зцілення і ніколи не вимагала від людини доводити віру тим, що вона відмовляється від лікаря. Молитва і таблетка не є конкурентами.

Психотерапевт і священник не повинні змагатися за пацієнта. Коли кожен робить свою роботу – людина виграє. І ще: медицина теж має бути смиренною. Вона не повинна зневажати віру пацієнта, якщо віра не шкодить лікуванню. Пацієнт має право сказати, що молитва, євхаристія, сповідь, духовна бесіда є частиною його одужання. Завдання команди – не висміяти це, а інтегрувати безпечно, без нав’язування і без підміни клінічних процедур.

Фото: Макс Требухов

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А як допомогти рідним залежної людини – вони ж також страждають?

Іноді вони страждають навіть більше. Залежність перебудовує всю сімейну систему та у рідних проявляється співзалежністю. Рідні приховують проблему від сусідів і роботодавця, виплачують борги, слухають чергове «це був останній раз» – і знову хочуть вірити. Так роками формується життя навколо чужого вживання. Тому родині потрібно сказати: «Ви також потребуєте допомоги». Не тому, що ви винні у залежності близького. А тому, що тривале життя в непередбачуваності змінює сон, тривожність, тілесні реакції, межі, здатність довіряти, інколи – саму ідентичність людини. Родичі потребують психоосвіти, підтримки, іноді власної психотерапії, груп взаємодопомоги, юридичної консультації, плану безпеки.

Любов не означає робити все, чого вимагає залежна людина. Іноді любов – це сказати «ні». Не дати грошей на ставку. Не приховувати насильство. Не брехати лікареві, не виплачувати черговий борг, який лише продовжує цикл, не дозволяти керувати автомобілем у стані сп’яніння. Справжня любов має межі. І тут особливо болить тема дітей. Дитина не повинна ставати ні «маленьким контролером тверезості», ні посередником між батьками, ні таємним свідком насильства, якого всі просять мовчати. Захист дитини – пріоритет. Якщо в сім’ї є насильство, загроза життю, зброя, тяжке сп’яніння з агресією – це вже не лише «сімейна справа».

Як ставитеся до таких практик, як «кодування»?

Насамперед треба уточнити, що саме називають «кодуванням». Під одним словом у нашій культурі можуть ховатися зовсім різні речі: сугестивна психотерапія, гіпнотичні процедури, поведінковий контракт, введення або призначення медикаментів, зокрема дисульфіраму, а іноді – просто ритуал із залякуванням. Тому фраза «кодування працює» або «кодування не працює» методологічно некоректна. Дисульфірам – реальний лікарський засіб із відомим фармакологічним механізмом і ризиками, один із можливих компонентів лікування алкогольної залежності. Це зовсім інша ситуація, ніж коли людині роблять невідомий укол і говорять: «Якщо вип’єш – помреш». Лікування страхом має межі й етичні ризики. Страх може тимчасово стримати поведінку, але він не вчить людину жити. Якщо забрати алкоголь, але залишити ту саму самотність, травму, сором, депресію, невміння говорити «ні», порожнечу, руйнівну сімейну систему – ми не створили одужання. Ми створили паузу.

Тому я ні «за», ні «проти кодування». Я за прозорість. Пацієнт має знати, що саме йому вводять або призначають, який механізм, які показання і ризики, хто несе медичну відповідальність, яка доказова база, що буде після процедури. Якщо людина не отримує відповіді на ці питання – це серйозний сигнал небезпеки.

Фото: надано автором Протоієрей ПЦУ Сергій Кирилюк

Від чого церква і медицина повинні застерігати?

Передусім – від «чудесних універсальних методів». Від лікування приниженням і страхом, від примусової «реабілітації», що позбавляє гідності, від закладів, де немає прозорої професійної відповідальності, від духовних практик, які підміняють необхідне лікування, від медичної практики, яка зневажає віру людини. Від банального – «візьми себе в руки».

І я мушу гостро застерегти від самолікування. Залежність – не та сфера, де безпечно експериментувати на собі. Не можна виходити з логіки: «Я сам знаю свій організм, просто перестану з понеділка» або «сусід пройшов детокс удома – і я зможу». Різке припинення тривалого інтенсивного вживання алкоголю або бензодіазепінів може бути небезпечним: тяжка абстиненція здатна супроводжуватися судомами, делірієм, вираженою вегетативною нестабільністю та потребувати невідкладного або стаціонарного лікування.

Щодо «нетрадиційної медицини». В Україні «Народна і нетрадиційна медицина» є чинною лікарською спеціальністю в номенклатурі МОЗ. Одна справа – звернутися до лікаря з належною медичною освітою. І зовсім інша справа – йти до ворожбита, заклинателя, мага чи «цілителя», який обіцяє надприродний контроль через ритуал, «зняття порчі», викликання духів, заклинання або іншу окультну дію. Як православний священник я повинен застерегти: у православному богословському розумінні свідоме звернення до ворожіння, заклинань, викликання духів та інших окультних практик – це духовно неприйнятний крок і входження у небезпечний зв’язок із темними духовними силами. У книзі Левіт Господь застерігає: «Не звертайтеся до духів померлих та до ворожбитів».

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Якщо ж людина вже зверталася до ворожбитів чи окультних «цілителів», я не хочу, щоб вона боялася прийти до Церкви або до лікаря. Навпаки. Християнська відповідь – не паніка і не полювання на «ознаки прокляття», а припинення окультної практики, тверезе духовне розрізнення, сповідь і молитва для віруючої людини, а за наявності психічних чи соматичних симптомів – нормальна професійна медична оцінка.

Фото: uainfo.org

Але найважливіше – зберегти людину, її гідність. Як нам поводитися з людьми із залежностями і членами їхніми сімей?

Людина не перестає бути образом Божим через діагноз. Ми повинні перестати називати людей «алкашами», «наркоманами», «ігроманами». Натомість коректніше говорити: «людина з алкогольною залежністю», «людина з розладом внаслідок вживання опіоїдів», «людина з ігровим розладом». Це не політична коректність. Це клінічно й духовно правильна оптика: Людина значно більша за свій розлад.

І метою лікування залежності є не просто забрати речовину чи поведінку. Метою є повернути людину людині. Повернути тіло – щоб воно перестало бути лише носієм абстиненції та інтоксикації. Повернути психіку – щоб вона могла витримувати почуття без самознищення. Повернути сім’ю – там, де це можливо і безпечно. Повернути працю, відповідальність, гумор, творчість, дружбу, молитву, здатність планувати завтра. Повернути право мати майбутнє. Протилежністю залежності є не просто абстиненція. Протилежністю залежності є поступово відновлена свобода бути собою у стосунках з іншими. Можливість знову любити. Витримувати біль, не знищуючи себе. Просити допомоги, не відчуваючи себе нікчемним. Визнавати провину, але не перетворювати її на самоненависть. Сказати «ні» речовині – і «так» життю. Вибирати.

Фото: Макс Требухов

Людині, яка зараз бореться із залежністю, я сказав би так: «Ти ніколи не переставав бути людиною. І Бог не перестав бачити в тобі Свій образ. Але тепер твоя свобода потребує не обіцянки, а конкретних кроків – правди, лікування, підтримки і праці». А родині я сказав би інше: «Любіть — але не ціною самознищення. Допомагайте – але не підтримуйте залежність. Бережіть дітей. Не приховуйте насильство. І не соромтеся самі просити допомоги». І суспільству: «Нам треба перестати чекати, що залежна людина спочатку стане «достатньо хорошою», щоб заслужити лікування. Допомога потрібна саме тоді, коли вона ще слабка, суперечлива, іноді бреше, іноді відступає, іноді знову падає».

Церква теж не повинна чекати, поки грішник стане святим, щоб відкрити двері.