Перше випробування Мальдери. Чого чекати від матчу України й Угорщини в Лізі націй

Що може запропонувати Мальдера, якою зараз є команда Угорщини і чому в цьому матчі результат не головний, – у прев'ю матчу на LB.ua.

Суперником буде команда Угорщини – міцний середняк, якому після слабкого минулого року не завадить порадувати свою публіку позитивним результатом. Те саме стосується й українців. Суттєва різниця в тому, що проти угорської системності, яку вже 8 років вибудовує італієць Марко Россі, Андреа Мальдері доведеться експериментувати. Бо це лише перші кроки на новій посаді, та й підсилити особливо ніким з огляду на кількість травм у команді.

Уже сьогодні, 25 вересня, збірна України з футболу зіграє в Будапешті свій перший матч нового розіграшу Ліги націй УЄФА – турніру, створеного 2018 року на заміну міжнародним товариським матчам. Загалом українці вп'яте візьмуть участь у цьому турнірі, а головний тренер команди Андреа Мальдера – вперше на цій посаді. Стартовий матч у Лізі націй стане першим офіційним на чолі синьо-жовтих.

Ставка на молодь через кадровий голод

На підготовку до матчу проти Угорщини Мальдера викликав одразу 30 футболістів. Через травми заявку італійцю довелося декілька разів коригувати, бо з різних причин до команди не може приєднатися низка футболістів, зокрема: Артем Довбик, Михайло Мудрик, Єгор Ярмолюк, Артем Степанов і Олександр Андрієвський. Як наслідок, у розташування збірної приїхали нові гравці, а в заявці опинилося всього лише 10 легіонерів проти 20 гравців УПЛ.

Фото: УАФ Ілля Крупський на тренуванні під час дебютного виклику в збірну України з футболу

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Натомість одразу п'ятеро футболістів можуть дебютувати за збірну України в матчі проти Угорщини: Георгій Єрмаков, Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв, Максим Хлань та Ігор Краснопір. Насамперед це показує, що кадрова ситуація в збірній України перед матчем далека від ідеальної. Додайте до цього дискомфорт у коліні Романа Яремчука, про який на пресконференції говорив Андреа Мальдера, і проблеми з горлом Матвія Пономаренка. Ще й без двох форвардів залишатися точно не хотілося б.

У таких умовах важливо, щоб у команді була людина, здатна завдяки авторитету й досвіду об'єднати навколо себе інших, особливо молодь. І тому також місце в заявці знайшлося для Андрія Ярмоленка. Вінгеру «Динамо» залишився один гол до одноосібного рекорду результативності в Українській прем'єр-лізі й один – до повторення рекорду Андрія Шевченка в збірній України, тож він має і свій інтерес.

Фото: Дан Балашов/УАФ Андрій Ярмоленко під час передматчевої пресконференції

Однак перед матчем Андрій акцентував на тому, що результати команди для нього на першому місці.

«За всі роки, які я провів у футболі, знаю, що якщо ти поставиш в першу чергу якісь свої досягнення вище за командні, то в тебе нічого не вийде. Тому моя задача – працювати добре на тренуваннях, працювати на команду, а вийде побити рекорди – ну добре. Не вийде – я буду знати, що в першу чергу я все зробив для команди, щоб моя команда перемогла», – заявив футболіст.

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера натомість висловив сподівання, що молоді гравці, частина з яких, направду, потрапила до основної заявки змагань якраз через кадрові проблеми команди, стануть стимулом для інших заявити про себе.

Фото: Дан Балашов/УАФ Мальдера спілкується з журналістами перед матчем

«Я радий мати тих, хто зараз зі мною. І також молодих футболістів. Я би хотів, щоб ця легкість, відкритість молодих гравців – це був наш ресурс, а не переживання», – сказав він.

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Молодість, відкритість, свіжа кров. Та чи вистачить цього проти такої Угорщини?

Сильні сторони Угорщини: яскравий лідер на полі, досвідчений тренер

Так-так, глузливий жарт про угорський футбол на підйомі вже давно не жарт. Угорці суттєво покращили свою гру. До цієї трансформації прямо дотичний нинішній тренер угорців Марко Россі. Саме з ним на чолі команда дісталася до двох чемпіонатів Європи – 2020 і 2024 років, була за крок від плей-оф відбору до чемпіонату світу 2026 року: в останньому турі кваліфікації угорці вели в рахунку вдома проти Ірландії, але пропустили на 90+6-й хвилині й лишилися поза плей-оф.

Ба більше, у попередньому розіграші угорці грали в лізі A Ліги націй разом із найсильнішими збірними планети, а це теж свідчить про рівень команди, хоч залишитися в найвищому дивізіоні надовго не вдалося.

Фото: Dömötör Csaba/Nemzeti Sport Марко Россі під час пресконференції

Усього цього не було б без Россі, який поставив команді захисний футбол на контратаках. За роки роботи італієць встиг не лише обжитися в Угорщині, а й створити особливий звʼязок із місцевими фанатами. Угорські вболівальники вважають Россі іконою, а той намагається не бути скупим на компліменти.

«Не можу пообіцяти три очки, але можу пообіцяти, що боротимемося з першої до останньої хвилини», – заявив він напередодні матчу. Хіба треба вболівальнику ще щось, крім самовіддачі? Отож.

Італійський спеціаліст перед грою не шкодував компліментів і для збірної України.

«Україна має відмінних гравців, вони виступають у сильних клубах, їхній склад цінніший, ніж наш. Однак ми вже довели, що результат не залежить від рівня гравців. Ми з максимальною повагою ставимося до суперника, але не боїмося його», – заявив Россі на передматчевій пресконференції. Логіка зрозуміла: зняти зі своїх гравців додаткову відповідальність. Це зветься досвідом.

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Якщо італієць грає ключову роль за полем, то безпосередньо на футбольному полі перша скрипка за Домініком Собослаї. Півзахисник «Ліверпуля» – головна ударна сила команди. У його активі 65 матчів за збірну Угорщини, в яких він забив 18 голів і віддав 11 результативних передач.

Фото: EPA/UPG Собослаї у матчі за «Ліверпуль»

Вплив Домініка найкраще видно, коли аналізуєш трансферну вартість збірної Угорщини. Собослаї в цьому списку лідер з відривом – 100 мільйонів євро. Уся команда – 186. Очевидно, цей гравець буде головним болем для Мальдери, в розпорядженні якого не сказати що багато гравців центру поля.

А головним у матчі все одно буде не перемога.

Шанс набити гулі

Складно загалом сказати, що Україні потрібно від Ліги націй. Багато в чому це сталося через діаметрально протилежну оцінку важливості цього турніру Сергієм Ребровим за його каденції у збірній. Щойно його підопічні поступалися – Ліга націй втрачала сенс, а якщо перемагали – то ставала важливою. Хрестик або труси…

Фото: Дан Балашов/УАФ Данило Сікан (по центру) на тренуванні

Одне ясно: що вище ми фінішуємо в квартеті ЛН, то кращим буде посів на жеребкуванні кваліфікаційних груп чемпіонату Європи, адже кошики формують за підсумковим рейтингом Ліги націй. З іншого боку, матчі Ліги націй можна використати для побудови гри команди. У цьому перед поєдинком переконував Мальдера.

«Нема тільки однієї цілі для нашої команди. Звісно, спортивний результат дуже важливий для нас. Ми знаємо, що Ліга націй може нам надати перевагу під час групового етапу кваліфікації. Це для нас також важливий елемент. Звісно, це не може бути єдиною ціллю, адже результати залежать від тисячі факторів. Прагнемо створити таку тактичну, технічну ідентичність. Якщо вдасться закласти фундамент, то на цьому фундаменті буде легше будувати збірну», – наголосив італієць. І з ним важко не погодитися. Краще помилитися в Лізі націй, маючи шанс згодом реабілітуватися. Власне, раніше для цього слугували міжнародні товариські матчі.

Фото: Дан Балашов/УАФ Мальдера керує тренувальним процесом

Матч Угорщина – Україна відбудеться 25 вересня на «Пушкаш Арені» в Будапешті, початок – о 21:45 за Києвом.

У Лізі націй 2026/27 збірна України виступає в лізі B, група B2. Суперники, крім угорців, – Грузія та Північна Ірландія. Розклад: 28 вересня – Грузія (в гостях), 2 жовтня – Північна Ірландія (вдома), 5 жовтня – Угорщина (вдома), 14 листопада – Північна Ірландія (в гостях), 17 листопада – Грузія (вдома).