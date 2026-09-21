Аонішікі бореться попри травму, Шіші ризикує провалитися. Підсумки першого тижня Aki Basho

Як Аонішікі зазнав необов'язкових поразок, але «зупинив потяг», що не так із Шіші й хто може нав'язати боротьбу Оносато в гонитві за Кубок імператора, – в огляді першого тижня Aki Basho на LB.ua.

Найкращим на турнірі поки об'єктивно є йокодзуна Оносато. Схоже, що японський атлет нарешті оговтався після ушкодження й віднайшов втрачену впевненість у своїх силах. Як наслідок, він одноосібно лідирує перед стартом другого тижня змагань і має всі шанси на чемпіонство. Однак попереду ще чимало викликів, зокрема: відквитати в нашого Данила нещодавню поразку – першу очну.

Цього не скажеш про ще одного українського сумоїста Сергія Соколовського (Шіші Масару). Після свого найкращого виступу на турнірі найвищої ліги сумо два місяці тому він суттєво піднявся в банзуке (рейтинг сумоїстів, який публікують перед гранд-турнірами, – Ред.). Як наслідок, змушений тепер фактично одразу протистояти якіснішим суперникам, ніж були раніше. Випробування на міцність Шіші проходить «шкутильгаючи», але зберігає шанси на позитивний для себе результат за підсумками 15 сутичок.

У Токіо триває Aki Basho – п'ятий із шести щорічних гранд-турнірів із сумо. Українець Данило Явгусишин (Аонішікі Арата) підходив до змагань після повернення собі статусу озекі (другий найвищий ранг у сумо, – Ред.), але з травмованою лівою ногою. Її він не може повністю вилікувати вже понад три місяці через щільність турнірів у сумо, тому змушений боротися не в повну силу. Виходить по-різному, хоч на старті змагань уродженець Вінниці виглядав вкрай переконливо.

З чемпіонським характером наперекір травмі. Як бореться Аонішікі?

Вересневий Aki Basho – це фактично перший гранд-турнір за останні півроку, який Аонішікі Арата розпочинав без зайвого тиску через епопею з рангом (попередження – пониження – повернення, – Ред.). Він – повноцінний озекі – мав би розпочати все з чистого аркуша на токійському гранд-турнірі 13 вересня. Однак, як стало зрозуміло в першій же сутичці, яку українець, до слова, виграв, проблеми минулого не зникли. Мова про травму лівої щиколотки, яку Аонішікі міцно перемотав бинтом.

Фото: nikkansports.com Аонішікі Арата (праворуч) після перемоги на Aki Basho

Реклама

Стало зрозуміло, що українець не встиг відновитися після без перебільшення подвигу в японській Нагойї на Nagoya Basho, тому змушений боротися з ушкодженням без можливості на 100 відсотків використовувати ліву ногу. Ба більше, через це він не зміг тренуватися наповну перед турніром і підійшов до офіційних сутичок не в оптимальних кондиціях. Хоч спочатку було враження, що Аонішікі впорається і цього разу.

У перший змагальний день він технічно розібрався з маегаширою 1 (базовий ранг у макуучі, цифра означає місце в ієрархії, – Ред.) Котоейхо, зафіксувавши пояс суперника й виштовхавши того за межі дохйо – рингу в сумо. Потім українцю вдалося здолати японського ветерана Такаясу, хоч японець і завдав вінничанину декілька відчутних ляпасів упродовж бою. Не легшим, а можливо й тяжчим був поєдинок із маегаширою 1 Котошохо. Японець ледь не виштовхав українця за дохйо, але Данило в останній момент зорієнтувався, швидко розвернувся і затиснув суперника, впавши разом із ним з рингу. Здавалося, що Аонішікі й надалі буде перемагати, бо, хоч бої були переважно валідольними, він давав собі раду. Натомість українець зазнав після цього трьох поразок поспіль.

Фото: nikkansports.com Аонішікі Арата (праворуч) лежить на дохйо

Найболючішим був програш у п'ятий змагальний день. Аонішікі не просто не зміг дати раду японцю Гоноямі, а фактично був зім'ятий суперником одразу після тачі-ай (стартового зіткнення, – Ред.). Саме в цьому поєдинку стало помітно, що українець і досі не може використовувати ліву ногу повністю. Це давалося взнаки й під час інших програних сутичок, хоч вони були й конкурентнішими. Прекрасний старт трансформувався фактично в провал, а до бою з Атаміфуджі (197 кілограмів ваги) 22-річний українець підходив із рівною кількістю перемог і поразок – 3-3.

Фото: nikkansports.com Аонішікі Арата виштовхує Атаміфуджі на Aki Basho

Здавалося, що проти такого суперника, який перед сутичкою з Аонішікі в рамках сьомого змагального дня лише раз програвав, у вінничанина шансів немає. Та український озекі був проти. Він витримав стартовий тачі-ай важчого на понад 50 кілограмів суперника, а потім вхопив його за маваші й у боротьбі, після декількох невдалих спроб, виштовхав-таки японця за дохйо. З урахуванням габаритів Атаміфуджі можна сказати, що Аонішікі, як годиться доброму стоп-крану, на повному ходу зупинив локомотив. Останній ще й мчить до рангу озекі. Для підвищення японцю потрібно здобути 12 перемог на Aki Basho. Та не в сутичці з українцем їх кувати!

Перемога була настільки важливою для Аонішікі, що навіть він не був у змозі повністю зберігати контроль над емоціями. Було видно, що українець задоволений результатом і по-спортивному злий. Рано ще списувати його з рахунків.

Реклама

За підсумками 8 сутичок у першому тижні Аонішікі має 5 перемог і 3 поразки, до качі-коші (позитивний баланс перемог і поразок на турнірі, 8:7 і вище, – Ред.) залишилося тричі перемогти. Завдання цілком реальне. Після цього він міг би вже вирішувати, чи продовжувати виступ на турнірі, чи все ж без загрози кадобану (попередження про можливе пониження рангу для озекі після поганого виступу, – Ред.) зійти з дистанції на лікарняний. Бо на Кубок імператора без суттєвих провалів лідерів упродовж другого змагального тижня цього разу сподіватися не варто. Та й співвітчизник навряд допоможе.

Пригоди Шіші: від небезпечного падіння до перемог на тоненького

На відміну від Аонішікі, уродженець Мелітополя Шіші Масару демонструє якраз такий виступ, до якого ми, на жаль, звикли. Сергій давно заробив собі реноме нестабільного сумоїста, здатного як на видовищні, інколи – чудернацькі за своїм сценарієм – перемоги, так і на затяжні невдалі серії, які потім поспіхом доводиться нівелювати на дохйо наприкінці турніру. Однак варто зауважити, що цього разу Сергій одразу почав виступи на турнірі сутичками з відчутно кращими борцями, ніж зазвичай.

Фото: nikkansports.com Шіші Масару (ліворуч) падає

Через це Шіші стартував на Aki Basho з двох поразок поспіль. Особливо лячно за українця було у першому поєдинку. Він протистояв японському маегаширі Урі, меншому й нижчому опоненту. Та, як не дивно, в сутичці з ним Сергій вирішив (спробувати) використати низьку стійку, опустивши голову ледь не на рівень маваші суперника. Збоку це виглядало комічно, бо Сергій внаслідок габаритів діяв незграбно й зручно для суперника. Японець спочатку провалив українця під його ж вагою, а потім виштовхав за дохйо. Як наслідок, Шіші небезпечно полетів з висоти, але, на щастя, обійшлося без травм.

Першу перемогу вдалося здобути в третій змагальний день. Шіші, який ризикував поховати шанси на пристойний виступ ще на старті, протистояв сумоїсту з Казахстану Кінбозану. Той навпаки підходив до сутички, маючи дві перемоги в активі. Саме Шіші вдалося вперше засмутити цього суперника на турнірі. Мелітополець обхопив казаха, в якого майже однакові габарити, і почав з ним змагатися в силі. В одному з епізодів під час сутички Шіші опинився на самому краю дохйо і врятувався, спираючись фактично на кінчики пальців ніг. Цього вистачило, щоб переламити хід зустрічі й здобути-таки свою першу перемогу на Aki Basho.

З цікавого: Шіші також переміг онука легендарного 48-го йокодзуни Тайхо Кокі – Охо. Загалом в активі Сергія 3 перемоги й 5 поразок перед стартом другого тижня змагань. Він виступає нестабільно, на дохйо діє переважно хаотично. Окрім того, йому бракує легкості в ногах і хитрості під час сутички. Місцями здавалося, що Сергію достатньо спробувати пристосуватися до суперника для перемоги, але він продовжував гнути свою лінію, яку, схоже, розуміє лише він.

Фото: nikkansports.com Шіші Масару на тренуванні

Реклама

Поки виступ українця на турнірі не можна назвати провальним, але без суттєвого покращення результатів і ще щонайменше п'яти перемог (для качі-коші) він ризикує знову опуститися в рейтингу. Щоб цього не сталося, Шіші варто зосередитися на балансі під час сутички. Без цього протистояти меншим в'юнким суперникам буде складно, а більших за Шіші – 192 сантиметри заввишки й 177 кілограмів ваги – небагато.

Йокодзуна повертається. Оносато нарешті відновився й претендує на чемпіонство

Один із небагатьох, хто більший за Шіші, – йокодзуна (найвищий ранг у сумо, – Ред.) Оносато (192 см, 188 кг). Він нарешті показує той рівень сумо, який від нього вимагають через його статус. Йокодзуні мало перемагати, хоч і критично необхідно, йому потрібно домінувати.

Фото: nikkansports.com Оносато з конвертами за перемогу в сутичці

З цим у японця Оносато останнім часом були ще більші проблеми, бо він періодично перемагав, зокрема оформив майже прийнятне качі-коші на Nagoya Basho – 9:6, але про декласування суперників не йшлося. До Aki Basho…

На п'ятому гранд-турнірі року великий чемпіон (так називають йокодзун, – Ред.) нарешті почав демонструвати той рівень сумо, який від нього очікують. Після восьми змагальних днів у японця 7 перемог і лише 1 поразка від досвідченого Такаясу. Цікаво, що й вона не була без шансів, швидше випадкова. Чи часто буває, щоб йокодзуна і його опонент обидва втратили рівновагу, а потім, перебуваючи на відстані, буквально боролися з самою лише гравітацією? Щось таке зрештою сталося з Оносато, який після численних контактів з Такаясу стрибнув із дохйо за інерцією власної ваги. В усіх інших сутичках йокодзуна буквально знищував суперників з перших секунд на тачі-ай. Це, власне, завжди було козирною картою японця, але через тривалу травму плеча доводилося обмежувати себе. Чи здатен хтось зупинити такого Оносато?

Фото: nikkansports.com Кірішима вилітає з дохйо під час сутички на Aki Bacho

Питання цікаве. Здавалось, що на це здатен монгольський озекі Кірішима. Він зараз є головним представником Монголії в макуучі, поки йокодзуна Хошорю відновлюється після травми коліна й точно пропустить увесь турнір. Кірішима був на висоті упродовж трьох турнірів поспіль (по 12:3 у кожному), один з яких виграв, впритул наблизився до підвищення до йокодзуни, але продовжити добру тенденцію з домінуванням не зміг.

На Aki Basho в нього вже три поразки, а попереду, ймовірно, ще сутички з Аонішікі, Оносато, озекі Котодзакурою та Атаміфуджі. Схоже, що про звання йокодзуни, яке він потенційно отримав би за умови чемпіонського виступу (14-1, 15-0 на турнірі, – Ред.), можна забути на сьогодні. Доведеться починати все спочатку. В його випадку достатньо двох Кубків імператора поспіль, щоб так чи інакше розраховувати на підвищення. Те ж саме стосується й українського озекі Аонішікі.

Фото: nikkansports.com Аонішікі Арата (праворуч) підіймається на дохйо

За підсумками восьми змагальних днів таблицю очолює Оносато (7-1). За ним розташовується група з 8 сумоїстів, які здобули по 6 перемог: Котодзакура, Атаміфуджі, Фуджінокава, Чураноумі, Асанояма, Ура, Кінбозан і Тошінофуджі. Потім – 8 сумоїстів із 5 перемогами, серед яких Аонішікі й Кірішима.

Боротьба за Кубок імператора в розпалі, а на перемогу розраховують щонайменше 17 сумоїстів. У дев'ятий змагальний день Аонішікі вийде на дохйо проти маегашири 2 Йошінофуджі – украй незручного для себе суперника, який на цьому ж турнірі вже здолав Кірішиму, а в січні переміг обох йокодзун за два дні. В активі Данила всього 1 перемога над цим суперником у 6 сутичках. Шіші того ж дня боротиметься з маегаширою 6 Ічіямамото.