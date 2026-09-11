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Ярослава Магучіх стала першою в історії абсолютною переможницею в стрибках у висоту

Українка виборола перемогу на висоті 1.99 м.

Ярослава Магучіх стала першою в історії абсолютною переможницею в стрибках у висоту
Магучіх із прапором України після перемоги, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Лідерка збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики у змаганнях зі стрибків у висоту. Перемогу українка виборола на висоті 1.99 м.

Про це пише Суспільне Спорт.

Окрім Ярослави Магучіх, участь у змаганнях взяли ще дві українки: Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

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Змагання у секторі стрибків у висоту на абсолютному чемпіонаті світу розпочалися з висоти 1.86 м. Левченко підкорила планку з першої спроби, а Геращенко з другої. Тоді як Ярослава Магучіх пропускала стартову планку.

На висоті 1.91 у сектор вийшли усі троє атлеток. Магучіх з першої спроби подолала планку, Ірині Геращенко вдалося це зробити з другого стрибка. Юлія Левченко припинила змагання, припустившись трьох помилок.

Висоту 1.95 м Ярослава Магучіх підкорила з першого стрибка. 

До наступної висоти вийшли лише дві атлетки — Магучіх та Оліслагерс. Українка підкорила планку з другої спроби, а австралійка не змогла перестрибнути.

  • В серпні лідерка збірної України з легкої атлетики Ярослава Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату Європи у стрибках у висоту в британському Бірмінгемі.
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