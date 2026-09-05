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У Києві відбудеться конференція з паделу

Суб’єкти спорту обговорять перспективи виду спорту в Україні.

У Києві відбудеться конференція з паделу
Матч з паделу
Фото: EPA/UPG

6 вересня в київському інноваційному парку UNIT.City (вул. Дорогожицька, 3, корпус В12) відбудеться перша всеукраїнська конференція Ukrainian Padel Expo. 

Мета заходу – об'єднати на одному майданчику всіх, хто причетний до розвитку падел в Україні: власників клубів, інвесторів, тренерів і любителів гри.

Фото: SBC

Серед учасників Ukrainian Padel Expo – власники та інвестори спортивних клубів, девелопери нерухомості, оператори падел-кортів, тренери і спортивні менеджери, представники спортивних федерацій, органів державної влади та громадських і благодійних організацій, спортивні бренди й медіа, а також ті, хто вже грає в падел або лише цікавиться цим видом спорту.Реєстрація гостей відкриється об 11:00, а о 12:00 розпочнуться виступи спікерів. 

Паралельно об 11:00 розпочне свою роботу вулична та внутрішня експозона, де гості зможуть ознайомитись з діяльністю брендів-партнерів заходу, спробувати падел-обладнання та розважитись у неформальній обстановці.

З 14:30 всі бажаючі зможуть пограти на відкритому вуличному корті та взяти участь у розіграшах та конкурсах від партнерів. А починаючи з 16:00 на внутрішньому падел-корті UNIT.City відбудуться фінальні матчі чемпіонату України з паделу, пряму трансляцію яких буде організовано на Київстар ТБ.

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