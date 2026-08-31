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УПЛ: «Динамо» розгромно програло «Буковині» через дві результативні помилки Суркіса

Голкіпера киян замінили упродовж зустрічі.

УПЛ: «Динамо» розгромно програло «Буковині» через дві результативні помилки Суркіса
«Буковина» – «Динамо»
Фото: Пресслужба «Буковини»

Київське «Динамо» на виїзді поступилося «Буковині» (0:3) у рамках четвертого туру Української прем’єр-ліги.

Про це повідомляє LB.ua.

У першому таймі рахунок відкрив Олег Кожушко: він запресингував голкіпера киян В’ячеслава Суркіса і переправив м’яч у сітку воріт після спроби суперника виконати пас.

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У другому таймі голкіпер киян не зміг зафіксувати м’яч у руках в ігровому епізоді й випустив його у ворота на 55 хвилині. За 5 хвилин після цього Суркіса змінили на Іллю Ольхового.

В'ячеслав Суркіс дивиться, як футболіст «Буковини» біжить до воріт
Фото: Пресслужба «Буковини»
В'ячеслав Суркіс дивиться, як футболіст «Буковини» біжить до воріт

Крапку в матчі поставив Олег Ільїн на 83-й: футболіст першим зорієнтувався у штрафному майданчику суперників і забив ударом головою. 

Футболісти «Буковини» святкують після голу
Фото: Пресслужба «Буковини»
Футболісти «Буковини» святкують після голу

Голи у ворота «Динамо» стали першими в історії чернівецького клуба. До цього «Буковина» грала з біло-синіми 6 матчів, у яких зазнала 5 поразок.

Після розгромної перемоги сьогодні, 31 серпня, «Буковина» піднялася на восьму сходинку УПЛ із 5 очками в активі після 4 матчів. «Динамо» йде шостим: 6 очок після 3 поєдинків.

Нагадаємо, львівські «Карпати» очолюють УПЛ – 10 очок після 4 матчів.

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