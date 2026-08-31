Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Київське «Динамо» на виїзді поступилося «Буковині» (0:3) у рамках четвертого туру Української прем’єр-ліги.

Про це повідомляє LB.ua.

У першому таймі рахунок відкрив Олег Кожушко: він запресингував голкіпера киян В’ячеслава Суркіса і переправив м’яч у сітку воріт після спроби суперника виконати пас.

Реклама

У другому таймі голкіпер киян не зміг зафіксувати м’яч у руках в ігровому епізоді й випустив його у ворота на 55 хвилині. За 5 хвилин після цього Суркіса змінили на Іллю Ольхового.

Фото: Пресслужба «Буковини» В'ячеслав Суркіс дивиться, як футболіст «Буковини» біжить до воріт

Крапку в матчі поставив Олег Ільїн на 83-й: футболіст першим зорієнтувався у штрафному майданчику суперників і забив ударом головою.

Фото: Пресслужба «Буковини» Футболісти «Буковини» святкують після голу

Голи у ворота «Динамо» стали першими в історії чернівецького клуба. До цього «Буковина» грала з біло-синіми 6 матчів, у яких зазнала 5 поразок.

Після розгромної перемоги сьогодні, 31 серпня, «Буковина» піднялася на восьму сходинку УПЛ із 5 очками в активі після 4 матчів. «Динамо» йде шостим: 6 очок після 3 поєдинків.

Нагадаємо, львівські «Карпати» очолюють УПЛ – 10 очок після 4 матчів.