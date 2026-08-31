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Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини

Футболіст подякував тренерам, партнерам по команді, а також - уболівальникам. 

Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини
Сльози Ліонеля Мессі після фінального свистка
Фото: EPA/UPG

39-річний футболіст Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини. Він зазначив, що "ухвалив непросте для себе рішення після тривалих роздумів".

"Дякую за всю вашу любов протягом цих 20 років. Мені дуже бракуватиме можливості чути вас, перебуваючи всередині команди. Тепер я буду одним із вас — уболіватиму й завжди підтримуватиму збірну ззовні: і в хороші часи, і в погані — тоді навіть більше. Дякую моїй родині за те, що завжди була поруч, що супроводжувала мене в цій неймовірно красивій, але водночас складній подорожі. Дякую кожному тренеру, партнеру по команді та керівнику, з якими мені довелося працювати. Я забираю із собою незабутні спогади й моменти, які ми пережили разом", - написав Мессі в Instagram. 

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"Я йду зі спокоєм і гордістю за те, що разом із моїми партнерами подарував вам моменти, про які можна було тільки мріяти. Це було справжнє божевілля — пережити все це разом із вами. Люблю вас!", - додав він. 

  • Мессі дебютував за національну збірну Аргентини 17 серпня 2005 року у товариському матчі проти Угорщини.
  • З того часу він взяв участь у 207 поєдинках збірної, записавши на свій рахунок 125 голів та 65 результативних передач. 
  • Зі збірною Мессі двічі вигравав Кубок Америки (2021, 2024) та один раз – Чемпіонат світу (2022).
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