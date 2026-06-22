Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу

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Аргентинський футболіст Ліонель Мессі забив сімнадцятий гол на чемпіонатах світу і став найкращим бомбардиром в історії турніру.

Про це повідомляє LB.ua.

Рекордний гол Мессі забив у ворота Австрії в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Лео випередив німця Мірослава Клозе, у якого було шістнадцять голів на ЧС.

Нагадаємо, у першому матчі на ЧС-2026 Мессі забив хеттрик у ворота Алжиру.