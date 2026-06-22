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ЧС-2026: Кабо-Верде вирвав нічию в матчі з Уругваєм

Острів'яни вдруге поспіль створюють сенсацію.

ЧС-2026: Кабо-Верде вирвав нічию в матчі з Уругваєм
Возінья вибиває м'яч
Фото: EPA/UPG

Збірна Кабо-Верде зіграла внічию з Уругваєм (2:2) в другому турі групового етапу в квартеті Н на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У складі уругвайців забили Араухо і Каннобіо. Футболісти Кабо-Верде відповіли точними ударами Леніні й Варели. 

Нічия дозволила острів'янам залишитися біля уругвайців у групі. В обох збірних по два очки після двох турів.

Очолює квартет Н команда Іспанії з чотирма очками. На дні таблиці – Саудівська Аравія з одним очком.

Нагадаємо, в першому матчі на ЧС-2026 Кабо-Верде поділив очки з Іспанією (0:0). Найкращим гравцем матчу став голкіпер острів'ян Возінья. Після гри він став зіркою соцмереж.

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