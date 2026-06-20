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Марокко мінімально обіграло Шотландію на Мундіалі з найшвидшим голом турніру

Півфіналіст минулого чемпіонату світу продовжує приємно дивувати.

Марокко мінімально обіграло Шотландію на Мундіалі з найшвидшим голом турніру
Шотландія - Марокко 0:1
Фото: EPA/UPG

Збірна Марокко після нічиєї з Бразилією здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футболу у матчі з Шотландією.

Африканці відзначилися вже на другій хвилині, оформивши поки найбільш ранній гол цього Мундіалю. Сайбарі з гострого кута сильно пробив повз голкіпера Ганна.

Марокканці виглядали гостріше і створили кілька хороших нагод збільшити перевагу, але ними не скористались. Натомість європейська збірна в атаці розчарувала: жодного удару в площину воріт, а відповідно й зрівняти рахунок не вдалося.

1:0 - мінімальна перемога Марокко, яка суттєво збільшує шанси Ашрафа Хакімі і компанії вийти в плей-оф, адже в останньому турі залишається розібратися з аутсайдером Гаїті. А от шотландцям нічого не гарантовано, адже заключна гра групового етапу - з Бразилією.

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