Марокко мінімально обіграло Шотландію на Мундіалі з найшвидшим голом турніру

Збірна Марокко після нічиєї з Бразилією здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футболу у матчі з Шотландією.

Африканці відзначилися вже на другій хвилині, оформивши поки найбільш ранній гол цього Мундіалю. Сайбарі з гострого кута сильно пробив повз голкіпера Ганна.

Марокканці виглядали гостріше і створили кілька хороших нагод збільшити перевагу, але ними не скористались. Натомість європейська збірна в атаці розчарувала: жодного удару в площину воріт, а відповідно й зрівняти рахунок не вдалося.

1:0 - мінімальна перемога Марокко, яка суттєво збільшує шанси Ашрафа Хакімі і компанії вийти в плей-оф, адже в останньому турі залишається розібратися з аутсайдером Гаїті. А от шотландцям нічого не гарантовано, адже заключна гра групового етапу - з Бразилією.