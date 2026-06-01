Швейцарія на Мундіалі розібралася з Боснією і Герцеговиною за другий тайм

Футбольна збірна Швейцарії у матчі проти Боснії та Герцеговини мала виправдатися перед власними вболівальниками за незрозумілу нічию з Катаром на старті чемпіонату світу. От тільки у першому таймі підопічні Мурата Якіна радше додали своїм фанам приводів для суму.

Обидві команди виглядали блідувато, а фаворити навіть поступалися балканцям у гостроті. Ситуацію врятували тільки заміни, на які наставник швейцарців наважився аж на 70-ій хвилині.

Випущені Якіном Манзанбі і Варгас виявилися суперджокерами. Двадцяти хвилин на полі їм вистачило, щоб оформити дубль і гол плюс пас відповідно. Боснійці ще й полегшили завдання, коли Мухаремович заробив пряме вилучення.

Махмич у компенсований час забив гол престижу, але останнє слово все ж було за Швейцарією: Граніт Джака реалізував пенальті. Тож 4:1 - несподівано яскрава кінцівка сухого матчу, в якому швейцарцям вдалося злетіти на перший рядок групи B. Також у квартеті Канада і Катар, які грають о першій ночі за Києвом.