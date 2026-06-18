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ПАР врятувала нічию з Чехією на ЧС-2026

Обидві команди заробили перші залікові пункти в групі.

ПАР врятувала нічию з Чехією на ЧС-2026
Чехія – ПАР
Фото: EPA/UPG

Збірна Чехії зіграла внічию з командою Південної Африки (1:1) в другому турі групового етапу в квартеті А на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У складі чехів забив Саділек на 6 хвилині. Африканці відповіли голом Мокаени на 83 хвилині з пенальті.

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Як наслідок, обидві команди здобули по одному пункту, однак Чехія розташувалася вище в групі А через кращу різницю забитих і пропущених голів. 

Квартет А очолює господарка ЧС-2026 – збірна Мексики. На другій сходинці розташувалася команда Південної Кореї. Обидві збірні в першому турі змагань перемогли. 

Очне протистояння мексиканців і корейців відбудеться 19 червня. Початок матчу – о четвертій ранку за Києвом.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 року в США, Мексиці та Канаді триватиме до 19 липня.

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