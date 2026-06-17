Хет-трик Мессі приніс Аргентині перемогу над Алжиром на Мундіалі

У 38 років на 6-му чемпіонаті світу Лео сяє все так само яскраво.

Чинний чемпіон світу збірна Аргентини з футболу розпочала захист титулу перемогою над Алжиром імені одного-єдиного гравця - Ліонеля Мессі.

У свої 38 років володар восьми "Золотих м'ячів" став першим в історії футболістом, який зіграв на своєму шостому Мундіалі. І одразу ж, не відкладаючи козирі на потім, оформив хет-трик.

Цікаво, що три м'ячі аргентинський геній забив у ворота голкіпера із прізвищем Зідан. Це не збіг, а справді син легендарного французького гравця Зінедіна Зідана Лука. Він вирішив слідувати алжирському корінню батька і виступати за африканську команду, а не пробиватися у "Ле Бльо".

3:0 - Аргентина з таким Мессі цілком здатна повторити успіхи чотирирічної давнини. Принаймні Алжир відчув на собі те, яким зарядженим є гравець Інтер Маямі на Мундіалі, який прохожить у країні його нинішньої роботи.