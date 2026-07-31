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Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація

Троє бійців ССО поранені, відсутній зв’язок із п’ятьма військовослужбовцями.

Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
фото ілюстративне
Фото: Дніпропетровська ОВА

Станом на 19:00 детонація боєприпасів на полігоні однієї з військових частин на Хмельниччині завершилась.

Про це повідомили Сили спецоперацій.

«В результаті надзвичайної події поранення отримали 3 військовослужбовці ССО, яких госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Крім того, відсутній зв’язок з 5 військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. На даний момент проводяться пошуково-оглядові дії на місці», - оприлюднили подробиці інциденту в ССО.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Попередня кваліфікація — порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

«Сили спеціальних операцій надають усю необхідну інформацію та сприяння у встановленні обставин та причини події». – запевнили в ССО.

Що відомо про вибухи на Хмельниччині

  • 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія. Внаслідок інциденту пролунав вибух, після якого почалася детонація.
  • Напередодні у Хмельницькому чули вибухи ще близько обіду. Їх прогриміло одразу кілька. Інцидент підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Він зазначив, що попередньо постраждалих немає. Проте деталей про те, що саме відбулось, він не повідомив.
  • ДБР повідомило раніше, що допитують командування та військовослужбовців відповідної військової частини, а також проводять інші невідкладні слідчі дії.
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