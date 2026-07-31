Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація

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Станом на 19:00 детонація боєприпасів на полігоні однієї з військових частин на Хмельниччині завершилась.

Про це повідомили Сили спецоперацій.

«В результаті надзвичайної події поранення отримали 3 військовослужбовці ССО, яких госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Крім того, відсутній зв’язок з 5 військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. На даний момент проводяться пошуково-оглядові дії на місці», - оприлюднили подробиці інциденту в ССО.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Попередня кваліфікація — порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

«Сили спеціальних операцій надають усю необхідну інформацію та сприяння у встановленні обставин та причини події». – запевнили в ССО.

Що відомо про вибухи на Хмельниччині