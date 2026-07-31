Власюк: На Дніпропетровщині знайшли вирву від другої північнокорейської ракети KN-23

На Дніпропетровщині знайшли вирву від другої північнокорейської балістичної ракети KN-23, яку російські війська використали під час атаки 30 липня.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За його словами, перша ракета цього типу влучила в приватний будинок у селищі Радушне поблизу Кривого Рогу. Внаслідок удару загинули шестеро людей, зокрема, троє дітей, а ще п'ятеро неповнолітніх вважаються зниклими безвісти. Друга KN-23 розірвалася в полі на відстані трьох із половиною кілометрів від першої. У радіусі п'яти кілометрів від місць падіння не було жодних потенційних військових чи інфраструктурних цілей, додав Власюк.
«KN-23 це практично повний аналог російського іскандера. Є й однакові компоненти, в тому числі західні. Один з прикладів залежності РФ від військової допомоги Північної Кореї. Північнокорейські ракети вбивають цивільних українців так само, як російські. І відповідальність за це мають нести усі, хто забезпечує військове партнерство між Москвою та Пхеньяном і надходження критичних компонентів для ВПК», - наголосив Власюк.
- Після першої години ночі 30 липня росіяни розпочали ракетно-дронову атаку по Україні, про яку упродовж дня попереджав президент.
- Російська балістична ракета знищила будинок сім’ї в Радушному поблизу Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Під час обстрілу загинули батьки і троє дітей.
- Згодом президент Зеленський заявив, що ракета була північнокорейська.