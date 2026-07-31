Фронт, загрози Росії та експорт: Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого вперше в такому форматі доповів новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Про це глава держави повідомив у Фейсбук.

"Провів Ставку. Перший раз у такому форматі Ставки була доповідь нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого по ситуації на фронті. Ключові напрямки, і особлива увага – Слов’янську та Костянтинівці, Запорізькому напрямку. Вдячний усім нашим підрозділам за ліквідацію російських окупантів і відбиття штурмів. Ситуація на фронті жорстка, і будемо шукати можливості збільшити всі програми підтримки українських підрозділів", – зазначив Зеленський.

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Також обговорили реалізацію плану далекобійних санкцій проти Росії, логістичні виклики, наслідки російських ударів по Одещині, портовій інфраструктурі та морському коридору.

Окремі доповіді представили командувач ВМС України Олексій Неїжпапа, голова ГУР Олег Іващенко та прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Президент повідомив, що уряд має підготувати перелік заходів для диверсифікації експортних маршрутів. За його словами, стабільний зерновий експорт і безпечна логістика є важливими не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки, зокрема країн Близького Сходу та Північної Африки.

"Будь-які соціальні негаразди там через можливе зростання цін на продовольство, загалом вартості життя означатимуть нові відчутні ризики для Європи. Кожна така криза в регіонах поруч із Європою провокує додаткові міграційні хвилі. Тому реальне гарантування продовольчої безпеки й захист від російського терору проти аграрного сектору та морських торговельних шляхів є прямим інтересом усіх нас у Європі", – наголошує Президент.

Також на Ставці заслухали розвіддані щодо подальших планів Росії завдавати ударів по Україні та цивільному судноплавству.

"Були доповіді розвідки по російських намірах подальших ударів по Україні, по наших суднах. Готуємо протидію. Оновили сьогодні перелік запитів від Сил оборони України щодо необхідного постачання від наших партнерів – говоритиму з лідерами щодо цього", – додав Володимир Зеленський.